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Tehlikeli köpek besleyene, 15 bin 918 TL ceza

KAYSERİ, () – ORMAN ve İşleri Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Tehlikeli Irklar’ arasında yer alan 'pitbull' ve 'dogo' cinsi 3 köpek besleyen bir kişiye 15 bin 918 TL idari para cezası kesti. Şube Müdürlüğünden yapılan...

Tehlikeli köpek besleyene, 15 bin 918 TL ceza

KAYSERİ, () – ORMAN ve İşleri Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Tehlikeli Irklar’ arasında yer alan 'pitbull' ve 'dogo' cinsi 3 köpek besleyen bir kişiye 15 bin 918 TL idari para cezası kesti.
Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tehlikeli köpek ihbarı üzerine görevlilerin verilen adrese gittiği belirtilerek şöyle denildi:
"Söz konusu adreste yapılan incelemede bulunan 3 köpeğin, tehlikeli ırklar arasında yer alan pitbull ve dogo kırması cinsi olduğu tespit edilmiştir. Kanunun ilgili maddesi gereğince tehlikeli hayvan ırkı besleyen şahsa 3 hayvan için toplam 15 bin 918 TL idari para cezası uygulanmıştır."
Öte yandan, ticaret izni almadan sosyal medya hesabından köpek satışı ilanı yayınlayan kişiye, bin 833 TL tutarında üç ayrı idari yaptırım cezası uygulandığı da belirtildi.

 



 

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