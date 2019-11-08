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Tedavisi yapılan kızıl tilki ve pelikan yaşam alanına bırakıldı
AFYONKARAHİSAR'da, yaralı bulunan pelikan ile kızıl tilki, Doğa ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ndeki tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Kent sakinlerinin ekim ayında, yaralı halde bulduğu pelikan ile kızıl...
GENEL 08.11.2019, 17:32
AFYONKARAHİSAR'da, yaralı bulunan pelikan ile kızıl tilki, Doğa ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü'ndeki tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kent sakinlerinin ekim ayında, yaralı halde bulduğu pelikan ile kızıl tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen hayvanlar, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, göç zamanı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı halsizlik olabildiğini, bu nedenle de bazı bireylerin zaman zaman göçe devam edemediğini söyledi. Kendilerine getirilen pelikanın da benzer nedenle göçe devam edemediğini belirten Doç. Dr. Kandır, "Bakım, beslenme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugün de onu yaşam alanına kavuşturduk" dedi.
Tilkinin ise köpek saldırısı nedeniyle yaralandığını kaydeden Doç. Dr. Kandır, "Yetkililer tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Tedavi süreci geçirdi. Oldukça sağlıklı. Artık yaşam alanında kendi başına hayatta kalabilecek durumda" diye konuştu.
Kent sakinlerinin ekim ayında, yaralı halde bulduğu pelikan ile kızıl tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirilen hayvanlar, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan kızıl tilki ve pelikan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, göç zamanı pelikanlarda beslenme yetersizliğinden kaynaklı halsizlik olabildiğini, bu nedenle de bazı bireylerin zaman zaman göçe devam edemediğini söyledi. Kendilerine getirilen pelikanın da benzer nedenle göçe devam edemediğini belirten Doç. Dr. Kandır, "Bakım, beslenme ve tedavi neticesinde doğaya dönmeye hazır hale geldi. Bugün de onu yaşam alanına kavuşturduk" dedi.
Tilkinin ise köpek saldırısı nedeniyle yaralandığını kaydeden Doç. Dr. Kandır, "Yetkililer tarafından merkezimize ulaştırılan tilkiye öncelikle kuduz aşısı yaptık. Sonrasında yaraları temizlendi. Tedavi süreci geçirdi. Oldukça sağlıklı. Artık yaşam alanında kendi başına hayatta kalabilecek durumda" diye konuştu.
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