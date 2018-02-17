Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın bölge sorumlusu...
Merkel-Yıldırım görüşmesinde gündeme gelmişti, Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
Gazeteci Deniz Yücel tahliye edildi
ABD ile "normalleşme" adımıyla dolar 3.75 liranın altında
Dolar 3.75 liranın altında
ABD ve Türk dışişleri bakanları basın toplantısı CANLI
ABD ve Türk dışişleri bakanları...

Tedavisi tamamlanan uzman çavuşa memleketinde coşkulu karşılama

AFRİN'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü YPG'nin roketli saldırısı sonucu şarapnel parçası ile yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş İsmail Şahin, memleketi...

Tedavisi tamamlanan uzman çavuşa memleketinde coşkulu karşılama
AFRİN'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü YPG'nin roketli saldırısı sonucu şarapnel parçası ile yaralanan ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş İsmail Şahin, memleketi Kayseri'de coşkuyla karşılandı.
Afrin'de devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında yapılan operasyonda YPG'nin roketli saldırısında şarapnel parçası gelmesi sonucu yaralanan ve tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Uzman Çavuş İsmail Şahin, tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye geldi. Ankara'dan karayoluyla Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen Gazi Şahin'i Ailesi, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak, trafik polisleri ile çok sayıda vatandaş bayrak ve tekbirlerle karşıladı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Volkan Çolak tarafından Kayseri girişinde karşılanan Şahin'in geldiği otobüs, oluşturulan konvoyla otobüs terminaline geldi. Otobüsten inen Afrin gazisi İsmail Şahin, ayağının tozu ile geldiği memleketinde annesine sarıldı. Gazi Şahin, terminale gelen vatandaşların sloganları ile kendisini bekleyen polis otosuna bindi. Sağlığına kavuştuktan sonra yeniden görev yerine dönmek istediğini ifade eden Afrin gazisi, kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314