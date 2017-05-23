Tedavileri yapılan kızıl akbaba ve çakal doğaya bırakıldı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde (Lisinia Doğa) tedavileri tamamlanan kızıl akbaba ve çakal, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ormanda hasta ve bitkin halde bulunan kızıl akbaba ve çakal, Lisinia Doğa'daki tedavisinin ardından Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve Lisinia Doğa sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Lisinia Doğa'yı da gezen Vali Yılmaz, kızıl akbabanın, Avrupa kıtasında yaşayan ikinci büyük kanat açıklığına sahip kuş türü olduğunu söyledi.

Vali Yılmaz, "Doğa Koruma ve Milli Parklar'la beraber yapılan çalışmalar neticesinde tedavi gören, bakımı devam eden yaban hayatına dair kuşlarımız, hayvanlarımız var. Bunlar da tedavisi tamamlanınca, doğal ortamında yaşayabilecek hale geldiklerinde doğal ortamına salınıyor. Gelişim sağlayamayanlar ise burada bakılıyor" dedi.

Vali Yılmaz, kızıl akbaba ve çakalın kendi özgür ortamlarında doğal hayatlarını devam ettireceklerini kaydetti.

Lisinia Doğa sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca ise kızıl akbabanın yaklaşık 1 yıl, çakalın ise 9 ay tedavisinin sürdüğünü söyledi. Kızıl akbabanın merkeze geldiğinde beslenemez durumda olduğunu anlatan Sarıca, "Çok hızlı tedavisini yaptık. Yaşama tutundu. Onu büyük kafese alıp uçuş antrenmanları yaptırdık. Kanatları yeterince güçlendikten sonra doğal ortamda yaşayabileceğine karar verdik" dedi.

Çakalın ise merkeze daha yavruyken getirildiğini anlatan Öztürk Sarıca, "O da çok hızlı bir şekilde büyüdü ve yabaniliğini kaybetmedi. Saldırganlığının artması üzerine doğal ortamına bırakabileceğimize karar verdik" diye konuştu.

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