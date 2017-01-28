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Tedavi için getirilen sokak köpeği, annesiz 9 yavruya hayat verdi

İZMİR'de, zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi verirken yavrularını kaybeden ve 'Lucy' adı verilen sokak köpeği, tedaviye alındığı Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde, annelerini kaybeden...

Tedavi için getirilen sokak köpeği, annesiz 9 yavruya hayat verdi
İZMİR'de, zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi verirken yavrularını kaybeden ve 'Lucy' adı verilen sokak köpeği, tedaviye alındığı Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde, annelerini kaybeden 9 minik yavru köpeği emzirerek hayatlarını kurtardı.
Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi, 9 minik yavrunun ve dişi sokak köpeğinin hikayesine sahne oldu. Yeni doğurduğu yavruları soğuk ve bakımsızlıktan ölen sokak köpeği Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunup, barınakta tedaviye alındı. 'Lucy' adı verilen köpek, hastalık ve açlıktan ölmek üzereyken, buradaki veterinerlerin özenli bakımıyla hayata tutundu.
SOKAKTA BULUNAN 9 YAVRUYA ANNELİK YAPTI
Lucynin tedavi sürecinde Buca Belediyesi veterinerlik ekipleri kentin iki farklı noktasında annelerini kaybetmiş, açlıktan ölmek üzere olan 15 günlük 4, 20 günlük 5 yavru köpek buldu. Belediyenin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 9 minik yavruya lucy annelik yapmaya başladı. Lucy ve gece- gündüz emzirip ilgilendiği yavrular, merkezin de maskotu oldu. Yetkililer, yavruların yeterli gelişimi sağladıktan sonra sahiplenilmeyi bekleyeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI 

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