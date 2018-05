Tedavi gördükleri onkoloji servisi yenilenen çocuklara bisiklet ve tablet

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR merkez Yenişehir Belediyesi'nce 'Kanser değil, biz güçlüyüz' projesi kapsamında, Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde çocukların günübirlik tedavi gördüğü klinikler yenilendi. Tedavi gören çocuklara, bisiklet ve tablet hediye edildi.

Yenişehir Belediyesi tarafından 'Kanser değil, biz güçlüyüz' projesi kapsamında Dicle Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Onkoloji Bölümü yenilendi. Hasta çocukların gelişimlerini artırıcı, oyun oynayabilecekleri oyun parklarının kurulduğu ünitede kemoterapi ve transfüzyon aldıkları klinikler için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Kartal, Rektör Prof. Dr. Talip Gül, hastane yönetimi, hastalar ve hasta yakınları katıldı. Çocukların ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili tespitlerin ardından çocuk onkoloji servisinde yenilikler yaptıklarını belirten Başkan Vekili Kartal, bugüne kadar belediyelerin kaynaklarının dağa, terörün finansmanına, çocukların geleceğinin ellerinden alınmasında kullanıldığını söyledi. Kartal, "Bizim için bütün çocuklarımız değerli. Çocuklarımızı çok seviyor ve önemsiyoruz. Onların yüzündeki bir gülücük bile bizim için milyonlardan değerli. O nedenle buraya yaptığımız masraflardan kaçınmayacağız. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Bu çocuklar bizim geleceğimiz, geleceğimizin teminatı. Buranın maliyeti 100 ile 200 bin arasında oldu. 'Kanser değil, biz güçlüyüz' projemizin devamı Diyarbakır'ımız terörle anılmamalı, kötü şeylerle anılmamalı; çünkü Diyarbakır'ımız ve Diyarbakırlılar çok değerli insanlar, hassas insanlar. Burası özü çok parlak bir yer. Burayı artık terörle değil, bu tür insani sosyal projelerle anacağız, andıracağız" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN MOTİVE OLMASINA BÜYÜK KATKI'

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ise üniversitenin Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümü'ndeki Onkoloji Bölümü'nde bulunan günübirlik tedavi ünitesinde, her gün 10 çocuğun kemoterapi gördüğü belirtti. Gül, şunları söyledi:

"Polikliniklerle birlikte ünitelere gelen çocuk sayısı 150'yi buluyor. Şuan da 200 tane kemoterapi hastası, bu ünitede tedavi görüyor. Daha önce günü birlik tedavi ünitemiz vardı; ama bakım gerekiyordu, biz Yenişehir Belediyemizle görüştük, belediyemiz bu bakımı tamamen üstlendi. Şuan da pırıl pırıl, tüm donanımlara sahip çok konforlu bir günübirlik bakım ünitesi kurulmuş durumda, koltuklar yeni her çocuğun yanında bir tablet var. Tabletlerle tedavi süresince sıkılmadan eğlenebiliyorlar. Tabi ki bu güzel oluşumu destekleyen, yapan tamamen finanse eden başkan beye teşekkür ediyorum. Çocuklar rahat koltuklarında tabletleriyle oynarken bir taraftan da tedavi görüyorlar. Bu tedavi süresi 1-2 saat süresi, bu süreçte tedavilerinin farkına varmadan, bitirmiş oluyorlar. Çocukların motive olmasına büyük bir katkıdır bu ve konforlu bir tedavi şekillidir."

Yenişehir Belediyesi tarafından yenilenen Çocuk Hastanesi Hematoloji Servisi'nin günübirlik tedavi ünitesine çocukların oynaması için parklar kurulup, oyuncaklar yerleştirilirken, değişen koltuk yanlarındaki tıbbi cihazlar da çizgi film kahramanlarının figürleri ile kapatıldı. Her koltukta bulunan tabletlerle oyun oynanabilirken, tedavi gören çocuklar da yapılan yenilikten çok memnun olduklarını söyledi. Tedavi gören çocuklara tablet ve bisiklet hediye edildi.



FOTOĞRAFLI