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Tedavi edilen karaakbaba, Tunceli'de doğaya bırakıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında baygın halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki karaakbaba, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. Pülümür İlçesi Kırmızıköprü Köyü yakınlarında...

Tedavi edilen karaakbaba, Tunceli'de doğaya bırakıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi kırsalında baygın halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki karaakbaba, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Pülümür İlçesi Kırmızıköprü Köyü yakınlarında vatandaşlar tarafından bir hafta önce bulunan karaakbaba kuşu, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nde tedavi altına alındı. Bir haftalık tedavinin ardından uçabilecek ve kendini besleyecek duruma gelen karaakbaba, yeniden doğal ortamına bırakıldı. Yaklaşık 80 santimetre boyunda, 2.5 metre kanat genişliğine sahip karaakbaba kuşunun doğaya bırakıldığı alandı, bir çok akbabanın da çevredeki kayalık alanda bulunduğu görüldü.
Karaakbabalar dünyadaki 4 akbaba türünden biri olarak biliniyor. Ağırlıklı olarak Afrika kıtasında yaşayan ve son yıllarda doğal yaşam alanı bulduğu için Tunceli bölgesinde, Pülümür Vadisi civarında yaşayan karaakbabaların, son yıllarda buradaki sayılarının arttığı belirtildi. Tunceli bölgesinde var olan ve yerleşik olarak yaşayan karaakbabaların üremesi ve çoğalması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkilileri özel bir program üzerinde çalışma yürütüyor.

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