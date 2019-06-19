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Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine öğrencilerden tepki

İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, () - ANKARA Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin (53) tahliyesini...

Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine öğrencilerden tepki

İrfan ÖZŞEKER- Harun ÖZALP/ANKARA, () - ANKARA Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin (53) tahliyesini protesto etti.
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Hasan B., nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Hasan B., bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Hasan B.'nin tahliye edilmesine, öğrenciler tepki gösterdi. Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi önünde toplanan 50 kişilik grup, Hasan B. aleyhinde slogan attı. Öğrenciler, ellerindeki dövizlerle tahliyeye tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Büşra Gerçek, "2 ay gibi kısa süre sonra Hasan B., savcının özel inisiyatifi ile salıverilmiştir. Ankara Üniversitesi'nin ise Hasan B.'yi bünyesine tekrar aldığı ve emeklilik dilekçesini işleme koyduğu iddia edilmektedir. Bu Hasan B.'nin ilk olayı değildir. Daha önce hakkında birçok taciz olayından soruşturma ve dava açılmış, hepsi örtbas edilmiştir. Aynı zamanda yine Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan kardeşi A.B. de benzer durumlardan soruşturma geçirmiştir. Bizler bu işin peşini asla bırakmayacağız" dedi. 
Öğrenciler, basın açıklamasının ardından slogan atarak, olaysız dağıldı.

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