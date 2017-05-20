Tecavüz için kaçırmaya çalıştıkları kızlardan biri kareteci çıktı, diğerini vatandaşlar kurtardı

DENİZLİ'de, üniversite öğrencisi iki genç kızı 22 dakika arayla, iddiaya göre, tecavüz etmek için, plakalarını söktükleri otomobille kaçırmaya teşebbüs eden, ilk girişimde karate bilen kızın karşı koymasıyla, ikincisinde ise vatandaşın müdahalesiyle kaçan 2 zanlı, polislerin titiz çalışmasıyla Burdur'da yakalandı. Birinin suçlarını itiraf ettiği belirtilen iki zanlı, işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.Olay, geçen pazar günü saat 04.30'da, Pamukkale İlçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki G.T. adlı genç kız, arkadaşlarında sınavlara çalıştıktan sonra evine gitmek için yola çıktı. İddiaya göre, 6005 Sokak'tan geçen G.T.'yi gören bir otomobildeki iki kişi, genç kızı kaçırmak istedi. Cem K.'nın (24) kullandığı, plakası sökülmüş otomobilden inen işsiz Oktay K. (24), G.T.'yi ellerinden tutarak zorla araca bindirmek istedi. Karate bilen G.T., kendisini savunarak zanlı Oktay K.'ya tekmeyle vurdu, ardından kafa atarak elinden kurtuldu. Genç kızı bırakıp panikle otomobile dönen Oktay K. ile arkadaşı Cem K. kaçtı. İki zanlı bu kez saat 04.52'de, bu kez, 6083 Sokak'ta yalnız yürüyen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki S.Ş.'yi kaçırmak istedi. Genç kızın yanında durup zorla otomobile bindirmek isteyen iki zanlı, S.Ş.'nin çığlık atmasıyla vatandaşlar araca yönelince yine kaçtı.ÖZEL EKİP OLUŞTURULDUİki ayrı olay üzerine polis, çalışma başlattı. İki üniversite öğrencisi genç kızı kaçırmaya çalışan zanlıları yakalamak için Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu'nca özel ekip oluşturuldu. Deneyimli 20 polis, önce olayların yaşandığı mahalledeki tüm işyeri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 40 işyerinin güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan ihbarlarda ve kamera kayıtlarında kaçırma olaylarında kullanılan otomobilin plakalarının söküldüğü belirlendi. Otomobilin de markası ve modeli tespit edildi. Ayrıca polisler, otomobilin arka fren lambasının yanmadığını tespit etti.2 BİN OTOMOBİL İNCELENDİÖzel ekip, kamera kayıtlarından tespit edilen aynı marka ve model otomobilleri incelemeye aldı. Başta Denizli olmak üzere çevre illerdeki aynı marka ve model otomobillerin listesini çıkaran polis, yaklaşık 2 bin araç bulunduğunu tespit etti. Kaçırma olayına karışan otomobilin 2000 ya da 2001 model olduğu belirleyen polis, elindeki şüpheli otomobil sayısını 200'e düşürdü. Otomobillerin kayıtlı bulundukları adreslerine tek tek giden polisler, sonunda kaçırma olayına karışan aracın 07 CFT 38 plakalı olduğunu ve Burdur'un Yeşilova İlçesi'nde bulunduğunu belirledi. Otomobili kullanan kişinin Cem K., iki genç kızı zorla araca bindirmeye çalışan şüphelinin de Oktay K. olduğu tespit edildi.İKİSİ DE KISKIVRAK YAKALANDIİki kızı kaçırmaya çalışan zanlıları yakalamak için dün erken saatlerde operasyon yapan polis, Oktay K.'yı Burdur'un Yeşiloava ilçesinde, otomobili kullanan Cem K.'yı ise Burdur'da çalıştığı lokantada yakalayıp, gözaltına aldı. İki zanlı daha sonra Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Otomobili kullanan Cem K.'nın ifadesinde suçu kabul ettiği, alkol ve uyuşturucu madde aldıklarını, Burdur'dan geldiklerini, plakaları şehre girdikten sonra söktüklerini, genç kızları tecavüz etmek amacıyla kaçırmak istediklerini, suç ortağı arkadaşı Oktay K.'nın ilk kaçırmaya çalıştıkları G.T.'den dayak yediğini söylediği öğrenildi. Zanlı Oktay K.'nın ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlıları, bugün adliyeye sevk edildi.

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