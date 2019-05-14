Tebrik çiçeği yerine 10 bin kitap toplandı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer’in, tebrik çiçeği yerine Gültepe’deki kütüphane için yaptığı kitap bağışı çağrısı, büyük bir kampanyaya dönüştü. Bir ayda toplanan yaklaşık 10 bin kitap, koliler halinde okuyucularla buluşacağı kütüphaneye gönderildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimi kazanmasının ardından kendisine çiçek gönderilmesi yerine belediye kütüphanesine kitap yardımı yapılmasını istedi. Soyer'in bu çağrısı üzerine yaklaşık 10 bin kitap toplandı. Dünya klasiklerinden Türk edebiyatına, yeni çıkanlardan en çok okunan romanlara kadar birçok eserin yer aldığı yüzlerce koli kitap, Gültepe Kütüphanesi'ne gönderildi.Mazbatayı almasının üzerinden bir ay geçtiğini ve kitap kampanyasının bu kadar kısa sürede çok güzel sonuç verdiğini belirten Soyer, "İzmirlilerin tebrik için gönderdikleri kitaplarla güzel bir kitaplık oluştu. Bundan sonra bu kitaplar İzmir'in, Gültepe’nin çocuklarına hizmet verecek. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

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