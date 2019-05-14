Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Tebrik çiçeği yerine 10 bin kitap toplandı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer’in, tebrik çiçeği yerine Gültepe’deki kütüphane için yaptığı kitap bağışı çağrısı, büyük bir kampanyaya dönüştü. Bir ayda toplanan yaklaşık 10 bin kitap, koliler...

Tebrik çiçeği yerine 10 bin kitap toplandı
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Tunç Soyer’in, tebrik çiçeği yerine Gültepe’deki kütüphane için yaptığı kitap bağışı çağrısı, büyük bir kampanyaya dönüştü. Bir ayda toplanan yaklaşık 10 bin kitap, koliler halinde okuyucularla buluşacağı kütüphaneye gönderildi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimi kazanmasının ardından kendisine çiçek gönderilmesi yerine belediye kütüphanesine kitap yardımı yapılmasını istedi. Soyer'in bu çağrısı üzerine yaklaşık 10 bin kitap toplandı. Dünya klasiklerinden Türk edebiyatına, yeni çıkanlardan  en çok okunan romanlara kadar birçok eserin yer aldığı yüzlerce koli kitap, Gültepe Kütüphanesi'ne gönderildi.
Mazbatayı almasının üzerinden bir ay geçtiğini ve kitap kampanyasının bu kadar kısa sürede çok güzel sonuç verdiğini belirten Soyer, "İzmirlilerin tebrik için gönderdikleri kitaplarla güzel bir kitaplık oluştu. Bundan sonra bu kitaplar İzmir'in, Gültepe’nin çocuklarına hizmet verecek. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328