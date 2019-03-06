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'TCG Yıldız' Bodrum'da

BODRUM (Muğla), () - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan 'TCG Yıldız' hücumbotu, Bodrum Limanı'na demir attı. 'TCG Yıldız' Komutanı...

'TCG Yıldız' Bodrum'da

BODRUM (Muğla), () - DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan 'TCG Yıldız' hücumbotu, Bodrum Limanı'na demir attı.
'TCG Yıldız' Komutanı Deniz Binbaşı Cihat Seyhan ve Başçarkçı Deniz Yüzbaşı Ercan Karateke, Bodrum Belediye Başkan Vekili Taner Uslu ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman'ı ziyaret etti. Mavi Vatan 2019 Tatbikatı komutanlarının ziyaretinin ardından Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile birlikte, 'TCG Yıldız' hücumbotunda bulunan tatbikat personeline konuk oldu. Bodrumluların ziyaretine de açılan 'TCG Yıldız' hücumbotunun, 8 Mart Cuma sabahı ilçeden ayrılacağı belirtildi.

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