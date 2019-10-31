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'TCG Volkan' hücumbotu, Didim'de ziyarete açıldı
Aydın'ın Didim ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücumbotu 'TCG Volkan', vatandaşın ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde...
GENEL 29.10.2019, 17:16
Aydın'ın Didim ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hücumbotu 'TCG Volkan', vatandaşın ziyaretine açıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Türk Donanması'nın 'Doğan' sınıfı hücumbotlarından olan 'TCG Volkan', 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, vatandaşın ziyaretine açıldı. D- Marin Didim Marina'daki iskeleye demirleyen gemiye Didimliler, yoğun ilgi gösterdi. Askeri personel eşliğinde savaş gemisini gezen ziyaretçiler, merak ettiklerini sorup bilgi alma imkanı buldu. Geminin özellikleri, görevli personel tarafından anlatıldı. Ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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