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TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI

  *Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.  Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD), Halkalı-Çatalca...

TCDD'DEN İLAÇLAMA UYARISI

 

*Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi. 

Haber: Erhan TEKTEN-İSTANBUL
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları(TCDD), Halkalı-Çatalca istasyonları arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağını açıkladı. Açıklamada ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici olmasından dolayı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. 
TCDD'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
İstanbul il sınırları içindeki demiryolu hat ve istasyonlarında 24 Nisan-04 Mayıs 2018 tarihleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacaktır. İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturan ilaçlama nedeniyle, belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından; demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları,  belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur.
 

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