TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan, Ankara'da törenlerle kutlandı

Nursima ÖZONUR- Harun ÖZALP- Fatih POYRAZ/ANKARA, ()- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ankara'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören, TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Anıtkabir'de gerçekleştirilen törende ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis Başkanvekilleri, milletvekilleri, Aslanlı Yol'da yürüdü. Şentop, mozoleye çelenk bıraktı. Şentop ve beraberindekiler, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Mustafa Şentop, Anıtkabir Özel Defterine, TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle milli mücadelenin büyük komutanı, ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olduklarını yazarak şu ifadeleri kullandı:

"İlk başkanlığını yaptığınız ve Millî Mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakikî sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi katidir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Millî Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin ve onu vâr eden iradenin tarihî mânâsına vâkıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle Zât-ı Âlinizi ve Millî Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Törende yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

BAKAN SELÇUK, ANITKABİR'DE

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da beraberinde öğretmen ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, öğrencilerle birlikte mozoleye çiçek bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defterine, 'Aziz Atatürk' diye başlayarak şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; en zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli idaresiyle kararlı bir şekilde yürüyen 'Gazi Meclis' unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur. Bu yüce meclis; milli yazgımızın sorumluluğuna, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız. Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızın milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerinizi içtenlikle benimseyen; ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan; din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarıyla, düşünceleriyle ve inançlarına saygı duyan; zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan milli iradeye saygılı ve milletin idaresi üstünde hiçbir güç kabullenmeyen bir insan geliştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutlarız. Ruhunuz şad olsun."



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