TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu İzmir'de toplandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()- TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, İzmir'de kamu kurumu yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu geçen ocak ayından beri sürdürdükleri çalışmalarının sonuncusunu İzmir'de gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri, Kaya Termal Otel'de İzmir'deki kamu kurumu yöneticileri, akademisyenler, sivil toplum kuruşu temsilcileriyle buluştu.Toplantının açılış konuşmasını Komisyon Başkanı ve Ak Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan yaptı. 7'si Ak Parti'den, 3'ü CHP'den, 1'i MHP'den ve 1'i HDP'den, toplam 12 milletvekilinden oluşan komisyonun 3 ay önce çalışmalarına başladığını söyleyen Yılmaz Tezcan, "Komisyon bugüne kadar uyuşturucu açısından yüksek riskli illerde 15 toplantı gerçekleştirdi. Konuyla ilgili bakanlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden, belediye başkanlarından görüş alındı" dedi.

Dünyadaki uyuşturucu üretiminin yüzde 95'inin Afganistan ve Pakistan'da yapıldığını ve Türkiye'nin de içinde olduğu 3 hat üzerinden sevk edildiğini vurgulayan Tezcan, "Sentetik uyuşturucu da Hollanda ve Belçika gibi AB ülkelerinden yine Türkiye üzerinden Doğu, Orta Doğu ve Arap ülkelerine gönderiliyor. Sentetik madde kullanımı son 10 senede her geçen gün artıyor. Türkiye bu konuda risk ve kavşak noktasında, mücadelede çok önemli rol oynuyor. Uyuşturucu madde ve diğer bağımlılık türlerinin tedavisi kolay değil. Tedavide başarı oranı en fazla yüzde 20. Yüzde 80'inin tedaviden yoksun kalıyor veya başarı elde edilemiyor. Bu nedenle arzın önlenmesine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da bağımlılığa ilişkin toplantılarda çözümlerin arandığını ve bu çözümlerin topluma yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Toplantıya katılan milletvekilleri de görüşlerini açıkladı. Komisyon Başkan Vekili Kerem Ali Sürekli de komisyon çalışmalarının tamamlandığını, ancak alandaki çalışmaların yeni başladığını, sivil toplum örgütleriyle önemli projeler yaptıklarını anlattı. Bağımlılık konusunda güvenlik güçlerinin büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Kerem Ali Sürekli, şunları söyledi:

"Güvenlik güçleri yakalıyor. Öncelikle talebi önlememiz lazım. Piyasaya çıkmadan önüne geçmemiz lazım. Bu bir beyin hastalığı, bu hastalığa yakalandığımızda tedavi mümkün ama tekrarlıyor. Tedaviyi ömür boyu devam ettirmek gerekiyor. Önemli olan hastalığa yakalanmamak. Bağımlılık tedavisi sonucu 1 yıl temiz kalsa bile yeniden kullanmaya başlayanlar var. Biz bunları ortadan kaldırmalıyız, geriye dönüş olmamalı. Türkiye, uyuşturucu kullanımı konusunda tehlike altında. Başka ülkelerin 1970'li yıllarda yaşadığı tehlikeyi şimdi biz yaşıyoruz, alevlenme var. İşin olağan seyrinden mi oluyor, örgütlü bir çalışma ile mi karşı karşıyayız? Terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Uyuşturucuyu da terörün kullandığı enstrüman olarak düşünebiliriz. Terör bu madde bağımlılığı ile ilgili alanı kullanıyor. Terör metoduna karşı ülkemizi savunmalıyız, mücadele etmeliyiz."

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit de teknoloji bağımlılığı ile mücadelenin de gerekli olduğunu söyledi.

Toplantıda hazır bulunan güvenlik birimlerinin yetkilileri, kaymakamlar, belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

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