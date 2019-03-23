TBMM, kendi çiçeğini üretiyor

DÜNYA parlamentoları arasında, 232 çeşit ağaç ve ağaççığın bulunduğu en büyük yeşil alana sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesindeki serada, 40 çeşit çiçek türü yetiştiriliyor. Meclis'te gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan çiçeklerin tamamı yerleşkedeki bu serada üretiliyor.

Ankara'nın merkezindeki en önemli yeşil alanlardan olan yaklaşık 485 dekarlık Meclis bahçesi, Türkiye'de ilk defa düzenlenen peyzaj mimari dalındaki 'Meclis Parkı Yarışması' ile tasarlandı. Meclis bahçesinde 232 çeşit ağaç, ağaççık, çalı ve yaklaşık 40 çeşit çiçek türünün yetiştirildiği sera bulunuyor. TBMM serasında mevsimlik çiçekler, kesme çiçekler, aromatik bitkiler, iç mekan bitkileri, ağaç, ağaççık, çalı türleri üretiliyor. Kış ve yaz çiçekleri, kapalı ve açık mekan çiçekleri ayrı ayrı yetiştiriliyor. Kış çiçekleri, kasım ile haziran aylarının ortasına kadar, yaz çiçekleri ise haziran ve kasım ayları arasında üretiliyor.

MECLİS'TEKİ FAALİYETLERDE KULLANILIYOR

Meclis'te gerçekleştirilen faaliyetlerde kullanılan çiçeklerin tamamı yerleşkedeki bu serada yetiştiriliyor. TBMM binaları iç mekanlarında saksılı bitkilerle tasarım uygulamaları yapılırken, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 29 Ekim gibi resmi bayram, tören, özel gün ve anma haftalarında gerekli çiçek düzenlemeleri de bu günlere özel yapılıyor. Meclis bahçesi, botanik bahçesi olmasının yanı sıra bitki çeşitliliği nedeniyle üniversite, lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri için de dış mekan dersliği gibi eğitim- öğretim fırsatları sunuyor.

'TBMM KENT İÇERİSİNDE BİR DOĞA'

TBMM serası görevlisi, Meclis bahçesinin ağaç ve bitki çeşitliliği açısından son derece zengin olduğunu belirterek, "Ladinler var, meşe ağaçları var, porsuk ağaçları, sedirler, meyve ağaçlarımız var. Japon elması, sakura, Japon kirazı, Japon ayvası var. Pek çok ağaca ev sahipliği yapıyoruz. Ana vatanı Çin olan salkım söğüt var. Burası o anlamda çok zengin. Kent içerisinde bir doğa mevcut. Türkiye'nin pek çok yerinden gelen öğrencilere eğitim veriyoruz. Aynı zamanda burası pek çok kuşa da ev sahipliği yapıyor" dedi.



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