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TBMM'de Anayasa'da değişiklik yapılmasına dair teklif görüşülmeye başladı

Ümit KOZAN/ANKARA, ()- TBMM Genel Kurulu oturumu anayasa değişiklik teklifine ilişkin usul tartışmalarıyla başladı. TBMM'de grubu bulunan siyasi parti grup başkan vekilleri ve milletvekillerinin zaman zaman tartışmalarıyla başlayan genel...

TBMM'de Anayasa'da değişiklik yapılmasına dair teklif görüşülmeye başladı

Ümit KOZAN/ANKARA, ()- TBMM Genel Kurulu oturumu anayasa değişiklik teklifine ilişkin usul tartışmalarıyla başladı.
TBMM'de grubu bulunan siyasi parti grup başkan vekilleri ve milletvekillerinin zaman zaman tartışmalarıyla başlayan genel kurul oturumunu TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın yönetiyor.
CHP'DEN 3G İLE CANLI YAYIN
CHP'liler anayasa değişiklik teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'ndaki oturumların Meclis tarafından televizyolarda canlı yayınla verilmesi teklifine henüz yanıt alamadıklarını eleştirirken bir ilke de imza atarak kendi imkanlarıyla canlı yayın yapmaya başladı. TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki CHP sıralarında oturan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, bir kamera, ekran ve 3G cihazıyla oturumu internet üzerinden canlı yayında vermeye başladı.

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