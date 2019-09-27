TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim var

TEKİRDAĞ'da Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biliyorsunuz, Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim de var. Ne yapılırsa yapılsın bir türlü tatmin olmayan, bundan sevinç duymayan, mutluluk duymayan bir kesim. Ben o kişileri Çerkezköy'e davet ediyorum. Gelsinler Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ni gezsinler. Türk işçisinin, Türk mühendislerinin, Türk ustasının ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkıyı görsünler. İnanıyorum ki ülkemize ve ekonomimize dair kafalarındaki korku ve kaygıları büyük ölçüde silineceğini düşünüyorum" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na katıldı. Fuarı düzenleyen Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile Trakya Kalkınma Ajansı'nı kutlayan Şentop, fuarın amacının büyük sanayi kuruluşları ile orta ölçekli işletmeleri buluşturmak olduğunu ve bu amaca da ulaştığını söyledi. Şentop, şöyle dedi:



"Bugün fuara 100'den fazla firmanın katıldığını öğrendim. Gelecek yıllarda bu sayının çok daha fazla olacağını tahmin ediyoruz. Oluşan pazarda ana üreticiler ile parça üreticilerinin buluşması sağlandı. Yani burada birlikte bir sinerji oluşturuldu. Böylece Çerkezköy'ün potansiyeli ortaya çıkartıldı. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin en önemli kobilerine ev sahipliği yaptı. Ülkemizde ihracatçı ilk bin firmadan 30'u Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde. Bu firmalarımız geçen yıl 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiler. Çerkezköy'ün nüfusu 175 bin civarında. Yani Türkiye nüfusunun yaklaşık binde 2'si Çerkezköy'de yaşıyor. Fakat Türkiye ihracatının yüzde 2'si Çerkezköy'den gerçekleştiriliyor. Hepimizi mutlu eden gurur verici bir tablo bu. Geçmişten günümüze bu tablonun meydana getirilmesinde emeği geçen bütün sanayicilerimize, iş adamlarımıza, emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim bizlerin Çerkezköy'de meydana getirdiğimiz katma değer bölgemize ve Türkiye'nin tamamına hitap ediyor. Organize bölgemizin 80 bin çalışanımızın yaptıkları üretim ile iş adamlarımız ödedikleri vergiler ile Ankara'ya büyük bir katkıda bulunuyorlar. Burada çalışan fabrikalar iş ve istihdam imkanı sağlıyor. Bu durum ülkemizin gücüne güç katıyor."



TBMM Başkanı Şentop, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz, Türkiye'de kötümser ve karamsar bir kesim de var. Ne yapılırsa yapılsın bir türlü tatmin olmayan, bundan sevinç duymayan, mutluluk duymayan bir kesim. Ben o kişileri Çerkezköy'e davet ediyorum. Gelsinler Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ni gezsinler. Türk işçisinin, Türk mühendislerinin, Türk ustasının ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkıyı görsünler. İnanıyorum ki ülkemize ve ekonomimize dair kafalarındaki korku ve kaygıları büyük ölçüde silineceğini düşünüyorum. Burayı gördüklerinde memleketimizin insanının potansiyelini keşfedeceklerdir. Burada da Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odamızın da büyük bir vatanseverlikle bu kişilere ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Ben ülkemiz ekonomisine dair karamsar kesime, insanları endişeye sevk etmeye çalışanlara bir de Peygamberimizin bir hadisini hatırlatıyorum; 'Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin.'"



'TOPRAKLARIMIZI DAHA VERİMLİ KULLANMAK MECBURİYETİNDEYİZ'



Şentop, Trakya bölgesinin ülkenin yüzde 2.3'ü kadar olduğunu belirterek, "Ama tarım yapılabilecek topraklarımızın yüzde 8.5'i Trakya bölgemizde. Ayrıca buradaki topraklarımızın İç Anadolu'daki tarım arazilerinden birkaç kat daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Trakya bölgemiz aslında büyük bir tarım havzası. Çerkezköy'ümüz de önemli bir tarım potansiyeline sahip. Türkiye ekonomisinin kalbinin attığı İstanbul'un hemen yanı başındayız. 16 milyonluk devasa bir şehrin gıda ihtiyacının tedarikinde arazilerimizi değerlendirmeyi de ihmal etmemeliyiz. Çerkezköy'den İstanbul'a yazlık, kışlık gıda ürünleri arzı olmaktadır bunu arttırabiliriz. Bunun için topraklarımızı daha verimli bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz" dedi.



'TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERİYORUZ'



Mustafa Şentop, küresel ısınmaya da dikkat çekerek, "Biliyorsunuz özellikle küresel ısınmanın sonucu korkutucu felaketlere yol açması sebebiyle son yıllarda çevreye ve yeşile hassasiyet çok arttı. Sanayi üretimi yaparken tarım topraklarının korunmasına da özen gösteriyoruz. Bunu göstermeye de devam edeceğiz. Ben sanayicilerimizin de bu konuda benimle aynı duyarlılığa sahip oldukları kanaatindeyim. Trakya bölgemizi bir bütün olarak ele almak ve bölgemizi temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Üretirken sadece bugünü değil gelecek nesilleri de aklımızda tutmalıyız. Bu düşüncelerle biraz gecikmeli de olsa Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na katılmaktan duyduğum memnuniyeti bir daha ifade ediyorum. Gelecek yıllarda daha geniş katılımla ve uluslararası düzeyde fuarlar açacağımıza olan inancımı tekrarlamak istiyorum" diye konuştu. Şentop, daha sonra Çerkezköy'den Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasına giren 35 firmanın temsilcilerine plaket verdi. Şentop, fuarda stantları da gezdi.

