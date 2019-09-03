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TBMM Başkanı Şentop Rusya Devlet Duması Uluslararası ilişkiler komite başkanını kabul etti

GENEL 03.09.2019, 15:42

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