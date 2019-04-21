TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı: Provokasyon olduğu kanaatindeyim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, "Provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ''Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' programın katıldı. Şentop, burada gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde saldırıya uğramasını ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Üzücü bir haber aldık, Ankara'nın Çubuk ilçesinden. Şehit cenazesine katılan Sayın Kılıçdaroğlu'na bir grup tarafından saldırı yapıldığını öğrendim. Çok üzüntülüyüm, kendisine geçmiş olsun diliyorum. Bu hareketler kınıyorum. Türkiye'de siyasetçilere, hiç kimseye karşı bu davranışta bulunmaya hakkı yoktur. Bunun bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de farklı siyasi görüşten insanlar var. Bunlar tartışabilirler, farklı görüşler ortaya koyabilirler. Beğenen olur beğenmeyen olur, ayrı şeylerdir. Bu tür davranışlar hem milletimizin ahlakına yakışmaz hem hukuken bir zaten suçtur söylemeye gerek yok. İçindeki plan, planlama varsa eğer provokasyon olduğu kanaatindeyim. Ortaya çıkarılması gerektiğini de düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğu'na geçmiş olsun diyorum."



FOTOĞRAFLI