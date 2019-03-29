TBMM Başkanı Şentop, halı sahada futbol oynadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde halı maçında gazetecilerle futbol oynadı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün gece Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki programının ardından geldiği Çorlu ilçesinde il bürokratları ile Çorlu Gazeteciler Derneği üyesi gazetecilerin karşı karşıya geldiği halı saha maçında futbol oynadı. Şentop'un takımında AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, geçmiş dönem Milletvekili Metin Akgün, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mülahim Kuru, Edirne İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, Tekirdağ İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı yer aldı.Şentop’un 4 gol attığı karşılaşmayı bürokratlardan oluşan takım 11- 5 kazandı. Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Şentop, "Tekirdağ ve bölge gezilerimizde bizleri yalnız bırakmayan basın mensupları ile bu kez rakip olduk. Çorlu’daki maçta milletvekili ve bürokratlardan oluşan takımımızla Çorlu Gazeteciler Derneği üyelerine karşı oynadık. Bu keyifli karşılaşma için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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