TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)

TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşehrileriyle bayramlaşma törenine katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma programına protokol üyelerinın yanısıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

"Değerli hemşehrilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle erişelim. Sabah bayram namazını Diyarbakır'da kıldım, bayramdan sonra da yaklaşık saat 11.00'e kadar Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın Diyarbakırlı kardeşlerimizin selamları var buraya Tekirdağ'a. Tabi biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken bizim sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. O bakımdan duamız Cenab-ı Hak'tan sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Tabii ki bu operasyonlar sırasında geçtiğimiz son bir kaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Cenab-ı Hak'tan onlara rahmet diliyoruz, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz." Şentop, bayramlaşmanın ardından kentteki evine geçti.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()

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