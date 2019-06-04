Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
Merkel: AB ve ABD aralarındaki...
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)

TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşehrileriyle bayramlaşma törenine katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahil dolgu...

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)

TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşehrileriyle bayramlaşma törenine katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma programına protokol üyelerinın yanısıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:
"Değerli hemşehrilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle erişelim. Sabah bayram namazını Diyarbakır'da kıldım, bayramdan sonra da yaklaşık saat 11.00'e kadar Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın Diyarbakırlı kardeşlerimizin selamları var buraya Tekirdağ'a. Tabi biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken bizim sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. O bakımdan duamız Cenab-ı Hak'tan sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Tabii ki bu operasyonlar sırasında geçtiğimiz son bir kaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var. Cenab-ı Hak'tan onlara rahmet diliyoruz, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz."  Şentop, bayramlaşmanın ardından kentteki evine geçti.
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()
FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328