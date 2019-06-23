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TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı. TBMM Başkanı Şentop, eşi Sabriye ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte oyunu kullanacağı Sabri...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, () TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ailesiyle Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda oyunu kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, eşi Sabriye ve kızı Seniha Begüm Şentop ile birlikte oyunu kullanacağı Sabri Artam Vakfı İlkokuluna geldi. 3174 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı.

Oy kullanma işleminden sonra açıklama yapan Şentop, "Yüksek seçim kurulu’nun verdiği kararla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor. Güzel bir havada. Milletimizde seçim konusunda tecrübeli sukunet içerisinde seçimlerin yapılacağını görüyoruz Hep beraber. katılım iyi görünüyor. Hayırlı olmasını diliyorum.İstanbulumuz için,Türkiyemiz için milletimiz için. İstanbul’un 31 Mart’taki zaten Türkiye genelindeki katılıma  göre katılım oranı düşüktü. Az da olsa 31 Mart’taki ortalamayı geçeceğini umut ediyorum" diye konuştu.

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Şentop, sohbet edip fotoğraf çektirdi.

(FOTOĞRAF)

 

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