Nursima KESKİN / ANKARA, () - TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında kavga çıktı.
TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (1)
Nursima KESKİN / ANKARA, () - TBMM Anayasa Komisyonu'nda, AK Partili ve CHP'li komisyon üyeleri arasında kavga çıktı.
27 Aralık 2016 Salı 14:32
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