TBB Başkanı Feyzioğlu referandum öncesi Seferihisar'a seslendi

SEFERİHİSAR (İzmir), () - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İzmir'in Seferihisar İlçesi'ndeki konferansta, referandum hakkında konuştu. Feyzioğlu, "Milletimiz Allah'ın izniyle 16 Nisan'da hayır diyecek. Bu millet egemenliğine sahip çıkmaya devam edecek" dedi.

Seferihisar Belediyesi Yeni Kültür Merkezi'nde bugün gerçekleşen konferansı, yaklaşık bin kişi izledi. TBB Başkanı Feyzioğlu, Seferihisar Belediyesi'ne gelişinde Başkan Vekili Ahmet Güney, Başkan Yardımcısı Gürhan Özata, CHP İlçe Başkanı İsmail Yetişkin ve CHP İlçe Yönetimi Üyesi ile Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer tarafından karşılandı. Ardından konferansa geçildi. TBB Başkanı Feyzioğlu, Seferihisarlılara seslendiği konuşmasında, 18 maddelik anayasa değişiklik paketinin altını imzalayanların maddeleri bilmediğini iddia etti. Feyzioğlu, "Bu anayasa değişikliği, küresel kuklaların önümüze dayattığı, altını imzalayanların bile ne yaptıklarını bilmediği bir paket. Aynı 2008'de kumpas davasında 'aldatıldık' demeleri ve bebek katilini allayıp, pullayıp barış gibi sunduklarında ne yaptıklarını bilmedikleri gibi" dedi.

Maddelerin içerisine sıkıştırılmış, saklanmış bir düzenlemenin olduğunu söyleyen Feyzioğlu, "Paket, Başkanın eyalet tipi sistemi oluşturabilmesini sağlıyor. İstediği illerin yetkilerini kendisinin koyacağı bölgeler oluşturabiliyor. Yeni bir tüzel kişilik kurabiliyor. Mevcut cumhurbaşkanı bunu kullanmak istemese de küresel kuklacılar, ertesi gün üstüne çöker" dedi. "Biz bu işi başaracağız" diyerek 'Hayır' oyu kullanılmasını isteyen TBB Başkanı Feyzioğlu, "Umutsuzluk aşılanmasına izin vermeyin. Türkiye'nin bölünmesine hayır diyoruz. Particilik yapmadan egemenliğe sahip çıkmaya devam edelim. Ben eminim ki Türk Milleti tapuyu vermeyecek. Zafer, çok yakın" dedi.

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