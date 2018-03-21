Taziye evinin malzemelerinin alınması AK Parti ile CHP'yi karşı karşıya getirdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Kocaköy ilçesine bağlı Gökçen köyünde 2 yıl önce belediye tarafından taziye evine verilen malzemelerin yine belediye tarafından alınıp, başka bir köye verilmesi, Ak Parti ve CHP ilçe başkanlarını karşı karşıya getirdi. CHP İlçe Başkanı Hasan Kılıç, malzemelerin, köye giden Ak Parti ilçe başkanının köylüler tarafından karşılanmaması nedeniyle alındığını öne sürdü. Ak Parti ilçe Başkanı Eşref Türe ise malzemelerin alınmasının kendisi ile bir ilgisinin bulunmadığını söyledi. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan da malzemelerinin konulduğu inşaat halindeki caminin fiziki koşullarının uygun olmadığını, çürümesini engellemek için emanete aldıklarını kaydetti.

Kocaköy belediyesine ait bir kamyon, 3 gün önce ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki 750 nüfuslu Gökçen köyüne giderek, 2 yıl önce belediye tarafından verilen, yapımı süren yeni caminin altındaki taziye evinde bulunan masa, sandalye gibi malzemeler yükleyerek başka köye götürdü. Malzemelerin kamyonla taşınması, köylüler tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Olayın ardından CHP İlçe Başkanı Hasan Kılıç, yaşananlara tepki gösterdi. Kılıç, malzemelerin alınmasının sebebinin Ak Parti İlçe Başkanı Türe ile ilçe teşkilatının 27 Şubat'ta köye yaptığı ziyaret olduğunu öne sürdü. Ak Parti İlçe Başkanı Eşref Türe'nin köylüler tarafından karşılanmayınca ve ilgi gösterilmeyince aynı zamanda Belediye kayyumu olan Kaymakam'a durumu anlattığın, ardından da malzemelerin alındığını ileri süren Kılıç, şöyle konuştu:

"Kaymakam, bana bu olay ile ilgisi olmadığını söyledi. Sonra Ak Parti İlçe Başkanı da bu olay ile ilgisinin olmadığını söyledi. Sonra her ikisi de birbirini suçladı. Bu olayın siyasi malzeme yapılacak bir yönü yoktur. Konu ile ilgili partimizden milletvekili heyeti gelip, köyde inceleme yapacak. Köylüler köyden alınan taziye malzemelerini, şimdi kendi aralarında para toplayıp alacaklar."

Ak Parti Kocaköy ilçe Başkanı Eşref Türe ise, köyde iyi karşılanmamasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bu olayı CHP ilçe başkanı saptırıyor. Köydeki taziye evindeki malzemelerin alınmasında benim bir dahlim yoktur. O eşyalar benim babamın malı değildir. Öğrendiğim kadarıyla belediye bu eşyaları onlara verirken, onlarda taziye evi konusunda bazı taahhütlerde bulunmuşlar ve onu yerine getirmediği için belediye onlardan almış ve taahhütlerini yerine getirmelerini istemişler. CHP ve HDP burada etkinliklerini yitirdikleri için bana karşı böyle bir iftira atıyorlar. Ben CHP ilçe başkanı hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

KAYMAKAM: EMANETE ALDIK, FİZİKİ YAPI BİTİNCE YERİNE KOYACAĞIZ

Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan da Belediye'nin Gökçen köyü dahil 13 köydeki taziye evlerini donattığını belirterek, "Gökçen köyünde verdiğimiz malzemeler, inşaat halindeki caminin altında bulunan yere konulmuştu ve orada rutubet ve nem vardı. Köy muhtarı ile konuştuk, oranın fiziki yapısının tamamlanmasından sonra bu malzemeleri emanete aldığımızı ve yeni cami ve altındaki taziye evi bitirildiği zaman getirip yerine koyacağımızı söyleyerek aldık. Kimse buradan siyasi bir malzeme çıkarmasın. Belediyeye kayyum olarak atandıktan sonra 'ayrımcılık yapıldığı' algısını ortadan kaldırmak için ilk kilitli parke taşını şimdi tutuklu olan belediye başkanının oturduğu Eyüpler Mahallesi'nden başlattık. Bizim kimse ile sorunumuz yoktur, biz burada halka hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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