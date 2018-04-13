Taziye evinde yemek yaptı; yemek işletmesini kurdu

Fatih YILMAZ/TOKAT,()-TOKAT'ta 3 ay önce hayatını kaybeden bir akrabasının cenazesine gelen misafirlere toplu yemek yapan Elif Özdemir (40), kendi yemek işletmesini açtı.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Elif Özdemir, 15 yıl boyunca farklı işletmelerde çalıştıktan sonra yaklaşık üç ay önce işsiz kaldı. Özdemir, kendi iş yerini kurma düşüncesi içindeyken bir akrabası hayatını kayebtti. Bu akrabasının evinde taziyeye gelenlere toplu yemek yapan Elif Özdemir, burada yemek fabrikası kurmaya karar verdi. Özdemir, Tokat İş Geliştirme Merkezi'nin desteği ile bir dükkan kiraladı. Yaklaşık bir ay önce de 15 bin lira sermaye ile Tokat İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) yemek işletmesini faaliyete soktu.

'YEMEK YAPARKEN AKLIMA GELDİ'

Çalıştığı işletmelerde sıkıntılar yaşadığını ve hakkını alamadığı için iş yeri kurmak istediğini kaydeden Elif Özdemir, "Kendi işimi kurmak istiyordum. 'Ne yapabilirim' diyordum. Bundan 3 ay önce bir yakınımı kaybetmiştim. Orada cenazede şehir dışından ve şehir içinden gelen misafirlerimize yemek yapıyordum. Yemek yaparken aklıma geldi. Ben toplu yemek yapabiliyorsam, bu işin ticaretini de yapabilirim diye düşündüm ve burayı o düşünce ile açtım. Bir ay oldu açalı. İşler rayına yeni oturuyor ama yine de çok şükür diyoruz" dedi.

İş kurmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Özdemir, "Hiç düşünmesinler, korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Hırs çok önemli, hırs yapsınlar. Ben burayı bir nevi hırsla açtım. Bir işletme sahibi olduk. Hiç korkmasınlar devletin kadınlara sunduğu çok güzel imkanlar var" diye konuştu. Kurulan yemek işletmesinde şu an 3 kişinin çalıştığı belirtildi.

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