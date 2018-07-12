Tazı Kanyonu'na kuş bakışı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyonu'nun kuzey kısımlarında keşfedilen 200 metre derinliğindeki Tazı Kanyonu, macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.Bölge halkının 'Tazı Kanyonu' olarak adlandırdığı, boynuz şeklinde uzanan iki dağın arasındaki kanyon, Köprüçay manzarasını ayaklar altına seriyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, özel fotoğraf çekimi için kanyona gelenler, eşsiz manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Kanyonun çevresindeki yaban hayatı canlılığından bir şey kaybetmezken, atmaca, kartal gibi yırtıcı kuşları kanyonun üzerinde sık sık görmek mümkün. Sarp kayalıklarla çevrili kanyonu görebilmek için dağ yoluna tırmanan turistler, bol bol fotoğraf çekiyor.Köprüçay Nehri'nin yüksekliği 200 metreyi bulan kayalıklar arasından geçtiği doğa harikası kanyon, tatilci ve turistlerin son dönemdeki en gözde merkezi haline geldi. 14 kilometrelik Köprülü Kanyon Milli Parkı içinde, her yıl binlerce tatilci ve turistin rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok doğal aktivite için ziyaret ettiği bölgenin üst kısımlarında belirlenen kanyonun muhteşem manzarası, doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.İskandinav ülkelerinin fiyortlarından farksız olduğu düşünülen, 'Bilgelik Vadisi' olarak da adlandırılan Köprüçay Vadisi'nin sahip olduğu kanyonlardan biri olan Tazı Kanyonu'nda fotoğraf çektirenler arasında gelin ve damatların yanı sıra, doğa fotoğrafçıları da yer alıyor. Günümüzün fotoğraf ve video teknolojisini dronelerin yardımıyla gökyüzüne taşıyan macera tutkunları da kanyonun üzerinden eşsiz manzarayı görüntülüyor.

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