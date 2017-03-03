Tayfur Sökmen ölüm yıldönümünde anıldı

Ramazan ÇELİK / HATAY, () - HATAY Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 37'nci yılında törenle anıldı.

Valilik binasında gerçekleşen törene Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, 2'nci Hudut Alayı Komutanı Albay Mehmet Atilla Kayı, Tayfur Sökmen'in yakınları, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Defne Kaymakamı Hakkı Uzun, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Hatay Valisi Erdal Ata'nın Valilik binası önünde bulunan Atatürk anıtı ve Tayfur Sökmen anıtına çelenk koymasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Antakya Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Yetim'n 'Tayfur Sökmen' konulu konuşması ve aynı lisenin öğrencilerinden Rahime Nur Kıyak, 'Kırk Asırlık Türk Yurdu" şiirini okudu.

Vali Ata, öncelikle devletin kuruluşunda ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhakında tarihi bir görev üstlenmiş olan Tayfur Sökmen'i bu ölüm yıl dönümünde de minnet ve şükranla andıklarını belitti. Vali Ata şöyle konuştu:

"Merhum Tayfur Sökmen, Hatay'ın tam bağımsızlığa kavuşmasında ve Anavatana katılmasında çok büyük emekleri olan bir devlet büyüğümüzdür. Sizler böyle bir aile büyüğünüz olduğu için gurur duyuyor olmalısınız. Biz o yıllara şahit olmadık, ancak kitaplardan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Ama Sökmen ailesini öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'de tanımayan yoktur. Sizlere teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Temennimiz sevgili öğrencimizin şiirinde dediği gibi Hatay'ın sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalmaya devam etmesidir."

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