Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'dan Münbiç açıklaması
TSK'dan Münbiç açıklaması
Kılıçdaroğlu: Almanya'nın Bozdağ'ın toplantısını iptal etmesi Asla ve asla doğru değildir
Kılıçdaroğlu'dan Almanya'ya Bozdağ tepkisi
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel güvenlik bölgesi ilanı
Bingöl'de 23 bölgede geçici özel...
Ağbaba Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Gelih siyasetteki FETÖCÜ'leri ortaya çıkaralım
Benim vergimle kampanya yapanlara HARAM...

Tayfur Sökmen ölüm yıldönümünde anıldı

Ramazan ÇELİK / HATAY, () - HATAY Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 37'nci yılında törenle anıldı. Valilik binasında gerçekleşen törene Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü...

Tayfur Sökmen ölüm yıldönümünde anıldı

Ramazan ÇELİK / HATAY, () - HATAY Devleti'nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, ölümünün 37'nci yılında törenle anıldı.
Valilik binasında gerçekleşen törene Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, 2'nci Hudut Alayı Komutanı Albay Mehmet Atilla Kayı, Tayfur Sökmen'in yakınları, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Defne Kaymakamı Hakkı Uzun, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Hatay Valisi Erdal Ata'nın Valilik binası önünde bulunan Atatürk anıtı ve Tayfur Sökmen anıtına çelenk koymasıyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Antakya Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Mehmet Yetim'n 'Tayfur Sökmen' konulu konuşması ve aynı lisenin öğrencilerinden Rahime Nur Kıyak, 'Kırk Asırlık Türk Yurdu" şiirini okudu.
Vali Ata, öncelikle devletin kuruluşunda ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ilhakında tarihi bir görev üstlenmiş olan Tayfur Sökmen'i bu ölüm yıl dönümünde de minnet ve şükranla andıklarını belitti. Vali Ata şöyle konuştu:
"Merhum Tayfur Sökmen, Hatay'ın tam bağımsızlığa kavuşmasında ve Anavatana katılmasında çok büyük emekleri olan bir devlet büyüğümüzdür. Sizler böyle bir aile büyüğünüz olduğu için gurur duyuyor olmalısınız. Biz o yıllara şahit olmadık, ancak kitaplardan okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Ama Sökmen ailesini öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'de tanımayan yoktur. Sizlere teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Temennimiz sevgili öğrencimizin şiirinde dediği gibi Hatay'ın sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalmaya devam etmesidir."
FOTOĞRAFLI
 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.