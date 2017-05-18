Tavuk Eti Festivali uluslararası olacak

İZMİR'in Kamelpaşa İlçesi'nde düzenlenen Tavuk Eti Festivali'ne 11 bin kişi katıldı. İzmir İli Kanatlı Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, festivali ilk kez düzenlediklerini ve geleneksel hale getireceklerini söyledi. Koç, "Bu yıl 50 metrelik mangal kurduk. Önümüzdeki yıl 250 metrelik mangal kuracağız, takip eden yıllarda ise en uzun mangal dünya rekorunu kırmak için Guinness'e başvuracağız" dedi.İzmir'de 2 ay önce kurulan İzmir ili Kanatlı Eti Üreticileri Birliği, tavuk etine yönelik önyargıyı ortadan kaldırmak için Tavuk Eti Festivali gerçekleştirdi. Kemalpaşa Belediyesi'nin desteği ile 14 Mayıs Pazar günü, Kemalpaşa Park Orman Tesisleri mesire alanında düzenlenen festivale, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Danışmanı Prof.Dr. Yusuf Kılıç ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun yanı sıra, yaklaşık 11 bin üretici ve kişi katıldı. 3 bin kişi kapasiteyle planlanan piknikte dağıtılması planlanan 3 ton tavuk eti, pikniğe katılacağını bildirenlerin 7 bine ulaşmasıyla 4.5 tona yükseltilmişti. Ancak, pikniğe 11 binden fazla kişinin katıldığını söyleyen Abdullah Koç, "50 metrelik mangalımızda saat 17.00'ye kadar 4.5 ton et pişirip dağıttık. Düzenlediğimiz yarışmalarda birinci olan annelere çeyrek altın çocuklara ise hediyeler verdik. Bu yıl ilk kez yaptığımız festivali önce ulusal sonra uluslararası geleneksel festival haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl 250 metrelik mangal kuracağız" dedi."SENEYE KORDON'DA OLACAĞIZ"En uzun mangal dünya rekorunu kırmayı hedeflediklerini söyleyen Koç, şöyle konuştu:"Tabii ki bunun için Kordon biçilmiş kaftan. Festivalin ikincisini gerekli izinlerin verilmesi halinde Kordon ile Gündoğdu Meydanı arasında yapmak istiyoruz. 50 bin katılımcı kapasitesi planlıyoruz. Bu yıl bölgesel bir festival yaptık. Seneye ulusal ondan sonra ise uluslararası boyutta düzenleyeceğiz. Biz yaptığımız organizasyonla tavuk etine karşı oluşturulan ön yargıyı bir nebze olsun kırdığımızı düşünüyorum. Öyle ki insanlar hem eğlendiler hem de yedikleri tavukları yetiştiren üreticiyle birebir sohbet etme imkanına sahip oldular."

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