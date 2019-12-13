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Tavuk döner açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Canan Karatay'a suç duyurusu

Özden ATİK- Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul, - TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" diyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında...

GENEL 13.12.2019, 12:59
Tavuk döner açıklamaları nedeniyle Prof. Dr. Canan Karatay'a suç duyurusu

Özden ATİK- Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul, - TÜM Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" diyen Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu. Canan Karatay'ı genelleme yapmakla eleştiren TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta" dedi. 

TÜRES üyesi bir grup, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Canan Karatay hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle TCK 237. Maddesi uyarınca "Fiyatları etkileme" suçundan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Başkan Bingöl ve dernek üyeleri adliye önündeki meydana basın açıklaması yaptı. Başkan Bingöl, "Türkiye'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye'de iş o hale geldi ki kişilerin bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor. Ve dolayısıyla aynı zamanda Türkiye'nin de ekonomisi etkileniyor. Size şöyle bir örnek vereyim, Canan Karatay hanımefendiye de söylüyorum; ben geldim adliyeye Anadolu'dan, oradan buradan. Cebimde de 10 lira para var. Karnım da aç, ne yiyeceğim arkadaş? Bana bir alternatif göster. İkinci ayağı, örneğin dükkanı var bir adamın. İyi yapıyorum, insan sağlığına uygun yapıyorum. 7 liraya gayet sağlıklı döner yiyebilirim. Şimdi bu genellemeyi yapınca beni hem aç bırakıyorsun, hem ekmeğimle oynuyorsun. Genelleme yapılabilir mi? Bıktık usandık. Burada Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu var. Gıda ve Tarım Bakanlığı var. Sağlık bakanlığı var. Bu ürünlerde bir şey varsa zararlı olarak bu bakanlıklar, bu devlet bu kurumlar ne işe yarıyor. O zaman bunları kapatalım. Sadece Canan Karatay hanımefendi ve onun gibileri dinleyelim. Ekonomiye verdiği zarar inanılmaz boyutta. Bundan sonra bu ülkede TÜRES olarak bu tür beyanatların peşindeyiz. Genelleme yapılmasını asla istemiyoruz" şeklinde konuştu. 

"SEKTÖRÜ HEDEF ALDIĞI KANAATİYLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
Dernek Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Ahmet Küçük de Canan Karatay'ın açıklamalarına değinerek tavuk döner üreticilerini tahkir edici, mesleki faaliyetlerini engelleyici, maddi zarara uğratıcı beyanları söz konusu olduğunu belirterek "Bu beyanların bilimsel bir temeli bulunmamakta. Bunu sürekli tekrar ediyor. Bunu basın yoluyla halk nezdinde karşılık bulabileceğini bilerek kasıtla yapmış olabileceğini mütalaa ediyoruz. Sektörü hedef aldığı kanaatiyle suç duyurusuna bulunduk" dedi. 

"AÇIKLAMADAN SONRA SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ"
Satışların etkilenip etkilenmediğinin sorulması üzerine Ramazan Bingöl, "Bana gelen veriler açıklamadan sonra en az yüzde 30 düştüğü, sadece  tavuk döner değil, diğer dönerciler de etkileniyor" dedi. 

"DEVLET POZİSYONUNA GEÇTİĞİ İÇİN KABUL ETMİYORUZ"
Canan Karatay'ın gezen tavuktan yapılıyorsa yenebileceğini söylediğinin de sorulması üzerine Bingöl, "Bunun karar vericisi Canan Hanım mı? Ya da bilmem hangi profesör mü? Öyle bir şey varsa devlet gitsin kapatsın. Her söylem, yarın biri çıktı, kebapta kanser var. Neye göre var? O zaman bütün kebapçılar kapansın. Köftede soya var, hangi köftede soya var. Bunu kabul etmiyoruz. Devletin pozisyonuna geçtiği için kabul etmiyoruz. Devletin kurumlarını yok sayıyor, 200 küsur bin tane restoran, kafe, lokanta var. O zararlı, bu zararlı. Onu yeme bunu yeme. Ne yiyecek kardeşim. Devlet midir Canan Hanım?" dedi. Avukat Küçük, yapılan açıklamaların tüketicileri, et dönere yönlendirme niteliğinde bir düşünce açıklaması olarak yorumladığını kaydetti.

 

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