Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

Tavşan ve keklik avı sona erdi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şube Müdürü Turgut Koçak, 2016- 2017 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda keklik ve tavşan avının 8 Ocak itibariyle sona erdiğini açıkladı. Koçak, bu tarihten sonra...

Tavşan ve keklik avı sona erdi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şube Müdürü Turgut Koçak, 2016- 2017 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda keklik ve tavşan avının 8 Ocak itibariyle sona erdiğini açıkladı. Koçak, bu tarihten sonra av yapan avcılara idari para cezaları uygulanacağını söyledi.
İkinci gurup kuşlardan olan keklik ve birinci gurup memelilerden olan yaban tavşanına yönelik av yasağının başladığını belirten Şube Müdürü Turgut Koçak, 22 Şubat itibariyle de tüm avların sona ereceğini bildirdi. Kaçak avcılara vurdukları her hayvan için idari para cezası uygulanacağını belirten Turgut Koçak, ağır kış şartlarını fırsat bilerek av yapılmamasını istedi. Koçak, "Aşırı soğuk havalarda yaban hayvanları da savunmasız kalıyor. Maalesef kaçamayan yaban hayvanları fırsat düşkünü kaçak avcılara kolay av oluyor. Bu dönemlerin kaçak avcılık için fırsat olarak değerlendirilmesi yerine, iyilik yapma fırsatı olarak görülmesi gerekir" dedi.
Yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Turgut Koçak av yasaklarına uyulmasını, uymayanların ise ihbar edilmesini istedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55