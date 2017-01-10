Tavşan ve keklik avı sona erdi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Niğde Şube Müdürü Turgut Koçak, 2016- 2017 merkez av komisyonu kararları doğrultusunda keklik ve tavşan avının 8 Ocak itibariyle sona erdiğini açıkladı. Koçak, bu tarihten sonra av yapan avcılara idari para cezaları uygulanacağını söyledi.

İkinci gurup kuşlardan olan keklik ve birinci gurup memelilerden olan yaban tavşanına yönelik av yasağının başladığını belirten Şube Müdürü Turgut Koçak, 22 Şubat itibariyle de tüm avların sona ereceğini bildirdi. Kaçak avcılara vurdukları her hayvan için idari para cezası uygulanacağını belirten Turgut Koçak, ağır kış şartlarını fırsat bilerek av yapılmamasını istedi. Koçak, "Aşırı soğuk havalarda yaban hayvanları da savunmasız kalıyor. Maalesef kaçamayan yaban hayvanları fırsat düşkünü kaçak avcılara kolay av oluyor. Bu dönemlerin kaçak avcılık için fırsat olarak değerlendirilmesi yerine, iyilik yapma fırsatı olarak görülmesi gerekir" dedi.

Yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Turgut Koçak av yasaklarına uyulmasını, uymayanların ise ihbar edilmesini istedi.

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