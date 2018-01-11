Tavşan avcısına bin 15 lira ceza

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), ()-ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, kaçak tavşan avlayan bir kişiye bin 15 lira para cezası kesildi.

Jjandarma ekipleri, Osmancık ilçesi Evlik Köyü yakınlarında yasak olmasına rağmen tavşan avlayan E.B.'yi gördü. Yapılan aramada E.B.'nin avladığı tavşan, poşet içerisinde bulundu. Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Osmancık Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Buradan gelen ekip, usulsüz ve kaçak av ile ilgili E.B.'ye, bin 15 lira para cezası kesti.

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