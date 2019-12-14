Tavla turnuvasında zarlar engelli çocuklar için sallandı

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde spastik engelli çocuklar yararına tavla turnuvası düzenledi. 120 yarışmacının katıldığı turnuva, renkli görüntülere sahne oldu.



Kocaeli Modern Tavla Spor Kulübü Derneği ve Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği, ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında spastik engelliler yararına Derince ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tavla turnuvası düzenledi. 120 kişinin katıldığı, iki gün sürecek turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya katılanlar bağışta bulunurken, yarışmada dereceye girenlere 750 ile bin 500 TL arasında alışveriş puanı verilecek.



Turnuvadan elde edilecek olan gelirin spastik engellilere bağışlanacağını aktaran Kocaeli Modern Tavla Spor Kulübü Derneği Başkanı Aziz Keleş, "Derneğimizin misyonunda tavla ve ötesi var. Ötesi kısmında sosyal projeleri destekliyoruz. Daha önceden sokak hayvanları için bir turnuva düzenlemiştik, bugün spastik engelli kardeşlerimiz için bir turnuva düzenliyoruz. Bir sonraki turnuvamızı da otistik çocuklarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla düzenlemeyi planlıyoruz. Biz farkındalık yaratmaya çalışan bir derneğiz. Bu amaçlar doğrultusunda talep edilen alışveriş merkezlerinde turnuvalar düzenleyip, ihtiyacı olan kurumlara bağışlıyoruz" dedi.



'SPASTİK ENGELLİ ÇOCUKLARA YARARIMIZ OLACAĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM’



Spastik engellilere katkı sağladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden yarışmacı Tuba Özden, "Bir farkındalık yaratmak istedik, öncelikle spastik çocuklara bir yararımız olacağı için çok mutluyum. Küçüklüğümden beri tavlaya çok meraklıyımdır. Ortaokul yıllarımdan beri oynuyorum, severek oynadığım bir oyun olduğu için katılmak istedim. Ödül konusunda iddialıyım. Daha önce Çınarcık’ta yapılan bir turnuvada 70-80 yaşındaki amcalarla yarıştım ve orada birinci oldum. Burada da iddialıyım. Bu oyunun kadını erkeği yok, iki taraf da biliyorsa iş tamamen şansa kalıyor" diye konuştu.



'KAZANMAK VEYA KAYBETMEK ÖNEMLİ DEĞİL'



Amaçlarının engelli çocuklara yardım etmek olduğunu belirten yarışmacı Hüseyin Gökmen ise, yarışmada iddialı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



“Böyle bir organizasyona katılmak keyif veriyor tabii ki. Kazanmak ya da kaybetmek çok önemli değil, burada bulunmak önemli bence. Buradaki diğer arkadaşlarımın da aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedik spastik engelli kardeşlerimize. Bunun da iyi yerlerde kullanılacağına inanıyorum. Katılım çok iyi bence, şimdiden bir farkındalık yaratmış ki bu kadar insan burada toplanabilmiş. Her tavlacı iddialıdır ben de kendi çapımda iddialıyım. Biraz da şans faktörü var. Şans da yanımda olursa, bir şeyler yapabileceğime inanıyorum."



Turnuvanın birinci gününde spastik engelli Fatih Büyükyeşer’in halk oyunları gösterisi yarışmacılar ve izleyenler tarafından beğeni gördü.