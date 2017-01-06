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Tavas'ta yemekten zehirlenen 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'ndeki İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan 23 öğrenci, akşam yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tahlillerde, zehirlenme şüphesine rastlanmadı. Tavas...

Tavas'ta yemekten zehirlenen 23 öğrenci hastaneye kaldırıldı
DENİZLİ'nin Tavas İlçesi'ndeki İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan 23 öğrenci, akşam yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tahlillerde, zehirlenme şüphesine rastlanmadı.
Tavas İmam Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerden bazıları gece mide bulantısı, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetlerini dile getirince, öğretmenleri tarafından Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından diğer öğrenciler de zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü. Toplam 23 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı pansiyonda akşam yemeğinde barbunya, pilav ve cacık olduğu öğrenildi. Öğrencilere hastanede tedavi uygulanırken, yapılan tahlillerde zehirlenme şüphesine rastlanmadı. Öğrencilerin bu sabah okullarına gittikleri öğrenildi.

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