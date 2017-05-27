TAV çalışanlarının çocukları eğlenerek bilim öğreniyor

Faik KAPTAN-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() TAV Havalimanları çalışanlarının çocukları hafta sonunda eğlenerek bilime başlangıç çalışması yaptılar.

Bu kapsamda YGA’nın “Twin Bilim Seti” projesine katkıda bulunarak TAV Grubu çalışanlarının çocuklarının katıldığı Bilim Atölyesi, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Fatih Ergökmen salonunda gerçekleştirildi.



44 çocuğun katıldığı Atölye’de “Twin Bilim Kit”i katılımcı çocuklara dağıtıldı ve YGA’dan eğitmenler bu kitlerin nasıl çalıştığını anlatıp, çocuklarla bazı deneyler yaptılar. Atölyede “Twin Bilim Seti”yle çocuklar gündelik hayatta sık karşılaştıkları elektronik aletlerin nasıl çalıştığını anlayıp, diledikleri devreleri kurarak hayallerindeki icatları hayata geçirebilme imkanı bulabildiler.



TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül, "TAV Grubu CEO'su Sani Şener’in YGA'ya hayal ortağı olarak destek verdiğini belirterek, “ Bilim projesi danışma kurulunda yer alıyor. Amacımız çalışanlarımızın çocuklarına bu kit ve deneyler ile bilimi sevdirmek. TAV olarak tüm paydaşlarımız için sosyal fayda yaratmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede geleceğin bilim insanlarını ortaya çıkarmak üzere çalışan YGA ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.TAV, bilim seti projesini İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Bodrum ve Gazipaşa'ya taşıyacak.

(FOTOĞRAF)

