Tatvan'a aqua park ve eğlence merkezi kuruluyor

BİTLİS’in Van Gölü kıyısında bulunan Tatvan ilçesine Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından aqua park ve eğlence merkezi kuruluyor. Dernek Başkanı Battal Taşar, bungalov evleri, yarı olimpik yüzme havuzu, kaydırakları ile bölgede tek olma özelliği taşıyacak olan aqua park ve eğlence merkezini, önümüzdeki yaz sezonunda hizmete açacaklarını söyledi.Yürütülen kapsamlı operasyonlar ve etkili mücadelenin ardından terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurulurken, huzurun hakim olduğu bölgeye yapılan yatırımlar da dikkat çekecek boyutlara ulaşmaya başladı. En gözde yatırımlar ise 3 bin 713 kilometrekarelik alınıyla denizi andıran Van Gölü kıyısına yapılıyor. Göle kıyısı bulunan Van ve Bitlis'te, her geçen gün yeni mekanlar kuruluyor. Turizmden hak ettiği payı almak isteyen Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği' de benzer bir yatırım için kolları sıvayıp, Tatvan İlçesi'nin Van Gölü sahiline aqua park ve eğlence merkezi kurmak için çalışmalara başladı.Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, 15 dönümlük arsa üzerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk aqua parkını yaptıklarını söyledi. Taşar, aqua park ve eğlence merkezinde yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı yarı olimpik havuz, 6 kaydırak, bungalov evler, sosyal tesis, duşlar, soyunma alanları, engellilere uygun giriş alanları, mesire alanı, su sporları merkezi ve özel etkinlik alanlarının bulunacağını, bu merkezin çevre il ve ilçelerden gelecek misafirlere de ev sahipliği yapacağını anlattı.'ALANYA VE KUŞADASI'NDAKİ AKUA PARKIN ÖZELLİKLERİ OLACAK'Dernek Başkanı Taşar, bugüne kadar Van Gölü'nü seyretmekten başka bir şey yapmadıklarını belirterek şöyle konuştu:"Eksikliğini hissettiğim, bölge turizmine katkı yapacak bir eser yapmam gerektiğini düşündüm. Plan ve projesi tamamen bana ait. Tatvan, bölgenin incisi olarak biliniyor. Biz de Tatvan’a güzel bir eser kazandıralım istedik. Sadece Bitlis ve Tatvan’ın değil, bölgenin ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yaz aylarında bölgemize gelen misafirlerimizi burada en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Bölgenin ilk aqua parkı olacak. Havuzumuzu tamamladık. Yaklaşık bin 500 metrekarelik bir kafeterya yaptık. Buraya gelen misafirlerimize Antalya Alanya’da ve Kuşadası’nda bulunan bir aqua parkın taşıdığı hangi özellikler varsa, onları sunacağız. Her aqua parkın sahip olmadığı bir özelliğe de sahibiz. 400 metre civarında bir sahilimiz var. Sahilimizin çoğunu temizledik, taşlardan arındırdık. Mavi bayrak alma çalışmalarımız ise sürüyor."Sağlanan huzurla birlikte yatırımların artacağını ve bölgenin şaha kalkacağını da anlatan Taşar, "Bugüne kadar bu güzelliklerden yeteri kadar yararlanamamışız. Umuyoruz ki; bu yaptığımız hizmet az da olsa bu durumu ortadan kaldıracak. Buranın bütün bölgeye katkı yapacağına inanıyorum. Daha önce projelendirilen iskelelerden biri tesisimiz içinde yer alacak. Bunun yanında su sporları olarak deniz bisikleti, kano, yelken ve paraşütler olacak. Ayrıca yüzme bilmeyen vatandaşımız için belirli saatlerde yüzme eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Bölgemizin farklı bir yapısı olduğu için, talep görmesi halinde haftanın bir veya iki gününü sadece kadınlara açmayı düşünüyoruz. Geri kalan günlerde karma şekilde insanlar istediği hizmetten yararlanabilecek. Bunun yanı sıra memleketimizin düğün salonu, kongre merkezi tarzında mekan eksikliği bulunmaktadır. Bu yaptığımız tesis, bu açığı da kapatacak. Burayı yapmaya başladığımızda, bu yıl hizmete sunmayı amaçlıyorduk. Fakat bölgeye hizmet verecek büyük bir tesisin tüm eksikliğini bitirip, ileride sorun yaşamamak için önümüzdeki sezona hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

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