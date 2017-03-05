Tatlıses'in elinden çiğ köfte tattılar

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), () - BODRUM'un Bitez Mahallesi'nde önceki ay açılan Tatlıses Çiğköfte'yi ziyaret eden İbrahim Tatlıses, müşterilere çiğköfte ikram etti.

Bodrum'a tatile gelen İbrahim Tatlıses, Bitez Mahallesinde geçen ay açılışı yapılan Tatlıses Çiğ Köfte'yi ziyaret etti. Müşterilere çiğköfte ikram edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sıcak ve güneşli havanında tadını çıkaran Tatlıses, hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaştı, Tatlıses, "Bodrum'da turistik tesis yatırımı yaptım, lokantalar açtım. Bodrum'un benim gözümde ayrı bir yeri var. Memleketimin çiğ köftesinin lezzetini, burada konuklarımıza tattırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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