banner314

banner325

Son Dakika

Tatlıda NBŞ tehlikesi; baklavanın raf ömrü 1 aya çıkıyor

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ()  UZMANLAR tatlılarda kullanılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) tehlikesine dikkat çekiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Nişasta bazlı şeker aynı zamanda birtakım koruyucu maddeler de içerir...

GENEL 07.11.2019, 13:09
Tatlıda NBŞ tehlikesi; baklavanın raf ömrü 1 aya çıkıyor

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ()  UZMANLAR tatlılarda kullanılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) tehlikesine dikkat çekiyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş “Nişasta bazlı şeker aynı zamanda birtakım koruyucu maddeler de içerir ve gıdanın bozulmasını da engeller. Ucuz ve çok tatlı olduğu için kullanıldığı doğru ancak gıdanın firesini de engeller. Asıl katkısı budur" dedi.

Baklavanın raf ömrünün ortalama bir hafta olduğunu belirten Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş  Aktaş, " Bir baklavacı nişasta bazlı şekerle baklava yaptığı zaman bir ay boyunca baklavasını 'çıtır çıtır, taze baklava' diye satar ve o baklava bozulmaz. Ayrıca nişasta bazlı şeker tat bağımlılığı yapar.  Nişasta bazlı şeker bulunan bir ürün yediğiniz zaman, hep ondan yemek istersiniz. Tuzlu bisküvinin içerisine bile nişasta bazlı şeker kullanırlar" diye konuştu. Ümit Aktaş, “Nişasta bazlı şeker içeren bir ürün tüketildiği zaman kan şekeri hızlı bir şekilde yükselir ve damak tadı bağımlılığı yaptığı için siz yedikçe daha çok yemek istersiniz. Böylece normalden çok daha fazla şekere maruz kalırsınız. Şeker pek çok hastalığın altında yatan sebeptir. Bugün modern tıbbın tedavi edemediği kronik dejeneratif hastalıklardan, bağırsak hastalıklarına kadar pek çok hastalık şekerle ilişkilendirilir dolayısıyla nişasta bazlı şekerden uzak durmamız gerekir" uyarısında bulundu.

"MALİYET AZALTMAK AMACIYLA BUNU YAPIYORLAR"

Nişasta bazlı şekerin ürünü sertleştirmek ve şeker kullanımından tasarruf etmek için kullanıldığını söyleyen pastane işletmecisi Şafak Özkum, "Bir ürüne beş kilo şeker kullanması gerekiyorsa glikoz kullandığı zaman bir kiloya düşüyor. Maliyet azaltmak amacıyla bunu yapıyorlar. Glikoz giren bir şey kolay kolay şekerlenmez. Eğer bir ürün çabuk şekerleniyorsa bilin ki o ürün daha orijinaldir, katkı maddesi yoktur. Pastaneye gittiğiniz zaman 'bu şekerlenmiş bunu almayalım' dediğiniz ürünler aslında iyidir. Ama bir baklavaya, şekerpareye glikozlu bir şerbet kullandığınız zaman daha canlı gözükür. Normal şekerden yapıldıysa eğer glikoza göre daha mat durur" ifadelerinde bulundu.

"İÇERİKLERİNE BAKIYORUM"

Vatandaşlar ise nişasta bazlı şekere karşı bilinçlendiğini belirtti. Şeker hastası Nilay Toprak, pastalarını kendi yaptığını dile getirerek, “Şeker hastasıyım, elimden gelindiğince kendim yapıyorum her şeyi dışarıdan alamıyorum. Eşim de pastacı olduğu için gidip direkt bir pastaneden bir şey alamıyorum. Onu yediğim zaman fark ediyorum, tadından bile anlaşılıyor. 15 senelik şeker hastasıyım, tadından anlıyorum" diye konuştu.  Sema Kuş ise “İçeriklerine bakıyorum. Genelde evde yapmayı tercih ediyorum. Dışarıdan alacağım zaman da bildiğim yerlerden, kaliteli yerlerden alıyorum. Şeker hastasıyım bu tür ürünlerden uzak duruyorum" dedi.

2 MİLYON TONDAN 67 BİN TONA DÜŞÜRÜLDÜ

Şubat ayında yayımlanan Resmi Gazete ile nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'a düşürüldüğü duyurulmuştu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, yapılan değişikliğin yerli üretici ve pancar üretimi için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Geçmişte ülkemizde nişasta bazlı şekerin kotası yüzde 10'lardayken Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlığımızın katkılarıyla bu oran önce yüzde 5'e şubat ayındaki kararnameyle de yüzde 2,5'a düştü. Türkiye'nin şeker kotası 2 milyon 700 bin ton. Bu 2 milyon 700 bin tonun 67 bin 500 tonunun nişasta bazlı şekerden gelmesi gerekiyor. Geriye kalan kısmı da yerli üreticimizin, bizim çiftçimizin ekmiş olduğu şeker pancarından elde ediliyor" dedi.

"KOTALAR FABRİKALARIN KAPASİTESİNE GÖRE DAĞITILDI"

Ahmet Yavuz Karaca kotaların fabrikaların kapasitesine göre belirlendiğini kaydederek, "Hangi firmanın kaç ton nişasta bazlı şeker üretim kotasına sahip olduğu Resmi Gazete tarafından yayımlandı. Kotalar da fabrikaların kapasitesine göre dağıtıldı. Bu kotanın içerisinde 5 firma yer alıyor. Nişasta bazlı şeker bu firmalar tarafından üretilmekte ve her firmanın kendi kotası var. Bu kotaları fabrikaya giren mısır ve çıkan şekere göre denetliyoruz. Herhangi bir kota aşımı olduğunda bu işletmelere idari para cezası uygulanıyor" dedi.

Getirilen kotanın ürünlerin içindeki kullanım oranının değiştirmediğini belirten Karaca, "Türk Gıda Kodeksi 'ne göre hazırlanan tebliğlerde, her ürünün kendi tebliğ var. Bu tebliğlere göre bir üründe ne kadar şeker, koruyucu olması lazım tek tek belirlenmiş durumdadır. Herkes Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde üretim yapmak ve etiketinde de mutlaka belirtmek zorundadır" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

 

Yorumlar (0)
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:35
Öğle 12:53
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5