istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Tatlıcılar ve Pastacılar Odası'ndan 'cevizli baklava' önerisi

ADANA Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Metin Taylancı, sene başında kilogramı 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının yaklaşık 200 liraya çıktığına dikkati çekerek, "Önlem alınmaz, artış devam ederse sektör...

GENEL 19.12.2019, 12:44
Tatlıcılar ve Pastacılar Odası'ndan 'cevizli baklava' önerisi
ADANA Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Metin Taylancı, sene başında kilogramı 110 lira civarında olan iç fıstığın kilogram fiyatının yaklaşık 200 liraya çıktığına dikkati çekerek, "Önlem alınmaz, artış devam ederse sektör çok büyük sıkıntıya düşer" dedi. Taylancı, üretici ile tüketiciye ise fıstık fiyatlarındaki yüksek artışa bir çözüm bulunana kadar Antep fıstığına alternatif olarak cevizli baklavaya yönelmelerini önerdi. 
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ESOB) bağlı Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı Metin Taylancı, baklavanın ana maddelerinden olan iç fıstık fiyatlarındaki yüksek artışlar nedeniyle son günlerde üyelerinden yoğun şikayet aldıklarını kaydetti. Üretimi olumsuz yönde etkileyecek bir doğal afet yaşanmamasına ve ekim alanlarında bir daralma söz konusu olmamasına karşın iç fıstığın kilosunun 200 liraya dayandığını dile getiren Taylancı, maliyet artışının zaten darda olan esnafı daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığına dikkati çekti.
Tatlıcı ve pastacı esnafının maliyet artışlarını ürün satış fiyatlarına yansıtamadığına vurgu yapan Başkan Metin Taylancı, "Odamıza kayıtlı olan tatlıcı, pastacı, yufkacı ve börekçi esnafımız, kayıt dışı çalışan Suriyeli esnaf ve seyyar satıcıların neden olduğu haksız rekabet sebebiyle zaten çok zor şartlar altında ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Hal böyle iken, gıda toptancılarının fıstık fiyatlarına yaptığı fahiş zamlar karşısında esnafımız ne yapacağını şaşırdı" dedi.
'ESNAFIN SIKINTISI KATLANDI'
Yeni yıla girerken iç fıstık fiyatının 200 liraya yaklaşmasına karşın esnafın ürünlerini eski fiyattan sattığına dikkati çeken Başkan Taylancı, "Ülkemiz enflasyonla topyekün mücadele ederken, tatlıcı ve pastacı esnafımız maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtmayarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. Ancak tüccarların son günlerde fıstık fiyatlarına yüzde 30’lara yakın ekstra zam yapmaları zaten darda olan esnafımızın sıkıntılarını katladı. Fiyat artışları daha makul seviyelerde yapılabilirdi. Devlet büyüklerimizden esnafımızın sesine kulak vermelerini istiyoruz. Vergisini, SGK primlerini zamanında ödeyen, yanında işçi çalıştıran esnafımızın daha fazla zorda kalmaması için gereken önlemlerin bir an önce alınmasını istiyoruz. Aksi halde sektör ve esnafımız çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır" diye konuştu.
TÜKETİCİYE 'CEVİZLİ BAKLAVAYA YÖNELİN' ÇAĞRISI
Tatlıcı ve pastacı esnafı ile vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Taylancı, fıstık fiyatlarındaki yüksek artışa bir çözüm bulunana kadar üretim ve tüketimde Antep fıstığına alternatif olarak cevizli baklavaya yönelmelerini önerdi. Fiyat olarak fıstığa göre çok avantajlı olan cevizin sağlık açısından da son derece önemli bir besin maddesi olduğunun altını çizen Başkan Metin Taylancı, "Tatlıcı ve pastacı esnafımızdan üretimi cevizli baklavaya kaydırmalarını önerirken, vatandaşlarımıza da fıstığa oranla sağlık açısından daha fazla faydası bulunan cevizin kullanıldığı baklava ve tatlı çeşitlerini tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Cevizli baklava tüketiminin yerleşmesi baklava üretiminin maliyetini düşüreceği gibi, fıstık fiyatlarında da bir gerileme yaşanmasına vesile olacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızdan cevizli baklava tüketmeleri noktasında duyarlı davranmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:45
Güneş 08:18
Öğle 13:06
İkindi 15:24
Akşam 17:45
Yatsı 19:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 17 36
2. Real Madrid 17 36
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10