Tatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgi

SİNOP'un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri, Ramazan Bayramı'nda kente gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzellikleriyle, Ramazan Bayramı'nda kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Tatlıca Köyü mevkiinde bulunan tabiat parkı içinde yer alan şelalelerin Ramazan Bayramı'nda en çok ziyaret alan yerlerin başında geldiğini belirterek, "Özellikle bayram tatilleri ve yaz döneminde Şelalelerimize yoğun ilgi var. İlçemiz tam bir doğa harikası. Buranın temizliği olsun güvenliği olsun bizi bir an bile mahcup etmedi. Gerçekten harika bir ortam. Harika bir yer. Şelaleler muhteşem doğal güzellikleri ile bölgeye turist çekiyor" dedi.

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