Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)

KOCAELİ GEÇİŞİ İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK  Ramazan Bayramı tatilininin son gününde, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk olduğu görüldü. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü sürerken, TEM yolu...

Tatilin son gününde, TEM'in Bolu geçişinde trafik akıcı (2)

KOCAELİ GEÇİŞİ İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK 
Ramazan Bayramı tatilininin son gününde, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk olduğu görüldü. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü sürerken, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönündeki akıcı trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya mevkisi ile İzmit batı gişeleri arasında yoğunluk arttı. İzmit batı gişelerinden sonra ise sürücüler, İstanbul'a kadar yoğunlukla karşılaşmadan ilerledi.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), () 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328