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Tatilin son günü Kandıra plajları doldu

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günü plajlar doldu. Tatilciler, denizde yüzüp, kumsalda güneşlendi.  Bayram tatilinin son gününde, güneşli havayı fırsat bilenler, Kandıra'nın...

Tatilin son günü Kandıra plajları doldu

Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günü plajlar doldu. Tatilciler, denizde yüzüp, kumsalda güneşlendi. 
Bayram tatilinin son gününde, güneşli havayı fırsat bilenler, Kandıra'nın plajlarına akın etti. Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı plajları başta olmak üzere sahiller doldu. Yazlık evlerine gelenler, otel, pansiyon ve kamp alanlarında konaklayanlar ile günübirlik tatilcilerin gelmesiyle plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Karadeniz'in serin sularında yüzenler, kumsalda güneşlenmenin keyfini çıkardı. 
İzmit'ten ailesiyle beraber geldiğini belirten Hüseyin Tellioğlu, "Tatil iyi geçiyor. Deniz biraz daha sıcak olsa daha da güzel geçecek. Ama yapacak bir şey yok. Kocaeli, Kerpe'ye yakın. Ben İzmit merkezden geldim çocuklarımla beraber. Bayram tatili de güzeldi. 3 gün evdeydik. Büyüklerimizi ziyaret ettik, geçmişlerimizi ziyaret ettik. Çocuklarımızla bol bol vakit geçirdik. Son gün de buradayız" dedi.
Tatilin son gününü değerlendirmek istediklerini anlatan Müzeyyen Soydaş ise "Ailecek geldik. Bayram tatili için gelen misafirlerimiz vardı. Onları yolcu ettik. 1 günlük tatilde kendimizi denize atalım dedik. Gölcük'ten geliyoruz. Gayet keyifli ama deniz daha tam olarak ısınmamış. Yine de eğlendik, güzel bir gün geçirdik. Eşim ve kızımla birlikte güzel bir gün geçirdik" diye konuştu.

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