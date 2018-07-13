Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Tatile giden sahiplerinin unuttuğu kedi operasyonla kurtarıldı

İSTANBUL, () -ESENYURT’TA tatile giden sahibi tarafından evde unutulan bir kedi, yapılan operasyonla yetkililer tarafından kurtarıldı. Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde bir binanın dördüncü katında oturan bir vatandaş, 3 gün önce tatile...

Tatile giden sahiplerinin unuttuğu kedi operasyonla kurtarıldı

İSTANBUL, () -ESENYURT’TA tatile giden sahibi tarafından evde unutulan bir kedi, yapılan operasyonla yetkililer tarafından kurtarıldı.

Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde bir binanın dördüncü katında oturan bir vatandaş, 3 gün önce tatile çıktı ve kedisini evde unuttu. Evde unutulan kedi, aradan geçen sürede aç ve susuz kalınca aralıksız miyavlamaya başladı. Sesleri duyan komşular önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt Belediyesi’ne haber verdi. Haber üzerine olay yerine gelen belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vince bağlı sepetle apartmanın dördüncü katına ulaşarak pencereden kediyi dışarı çıkarttı. Görevliler, kurtarılan kediyi barınağa götürerek yiyecek ve su verdi. Özel bakıma alınan kedi, sahibi gelinceye kadar belediye ekipleri tarafından bakılacak.

Öte yandan, daha önce de buna benzer sıkıntıların oluştuğunu belirten çevredeki vatandaşlar, tatile çıkarak kedisini evde unutan vatandaşa tepki gösterdi.  

 (FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325