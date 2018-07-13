Tatile giden sahiplerinin unuttuğu kedi operasyonla kurtarıldı

İSTANBUL, () -ESENYURT’TA tatile giden sahibi tarafından evde unutulan bir kedi, yapılan operasyonla yetkililer tarafından kurtarıldı.

Esenyurt Üçevler Mahallesi’nde bir binanın dördüncü katında oturan bir vatandaş, 3 gün önce tatile çıktı ve kedisini evde unuttu. Evde unutulan kedi, aradan geçen sürede aç ve susuz kalınca aralıksız miyavlamaya başladı. Sesleri duyan komşular önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt Belediyesi’ne haber verdi. Haber üzerine olay yerine gelen belediyenin Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir vince bağlı sepetle apartmanın dördüncü katına ulaşarak pencereden kediyi dışarı çıkarttı. Görevliler, kurtarılan kediyi barınağa götürerek yiyecek ve su verdi. Özel bakıma alınan kedi, sahibi gelinceye kadar belediye ekipleri tarafından bakılacak.

Öte yandan, daha önce de buna benzer sıkıntıların oluştuğunu belirten çevredeki vatandaşlar, tatile çıkarak kedisini evde unutan vatandaşa tepki gösterdi.

(FOTOĞRAFLI)