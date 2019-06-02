Tatilde adrenalin tutkunları uçaktan paraşütle atladı

TÜRKİYE’deki tek serbest paraşüt atlayış merkezi olan Efes Türk Hava Kurumu Paraşüt Okulu, bayram tatilini fırsat bilen adrenalin tutkunlarıyla dolup taşıyor. Maceraperestler, 12 bin fit yükseklikteki paraşüt uçağından tandem atlayışı yaparak, hem eğleniyor hem de renkli görüntüler oluşturuyor.Efes Türk Hava Kurumu Paraşüt Okulu, 9 günlük bayram tatilinde adrenalin tutkunlarının akınına uğradı. Tatili fırsat bilen adrenalin tutkunları, cazibe merkezi haline gelen paraşüt okulunda tandem atlayışı yaparak, doyasıya eğleniyor.Okulda görevli profesyonel eğitimcilerden bire bir atlayış eğitimi alan maceraperestler, paraşüt uçağıyla 12 bin fit yüksekliğe çıkarak, tandem atlayışını gerçekleştiriyor. Atlayışlar ikişer kişi halinde eğitimci eşliğinde yapılıyor. 16 yaşından büyüklerin atlayış yapabildiği merkezde, paraşüt eğitimi almak için ise 18 yaşından büyük olmak ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığına dair heyet raporu bulundurmak gerekiyor.'SÜRAT 220- 240 KİLOMETREYE ULAŞINCA PARAŞÜTÜ AÇIYORUZ'Eğitimci Muammer Evci, bayram tatili nedeniyle katılımın en üst düzeye çıktığını belirterek, şunları söyledi:"Burada hem paraşütçülük anlamında eğitim veriliyor hem de insanlara adrenalinin son noktasını göstermek için tandem atlayışı yapılıyor. Bu atlayış için yaklaşık 10 dakika eğitim veriliyor. Katılımcıları önümüze bağlayarak paraşüt uçağı ile 12 bin fite çıkıyoruz. Öncelikle 45 saniye serbest düşüş yapıyoruz. Süratimiz 220- 240 kilometreye ulaştığında paraşütümüzü açıyoruz ve Efes Havaalanı üzerine inişimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda tandem yolculuğu için yoğun bir talep alıyoruz. Bizler de öğretmenlerimizi çoğaltmak için uğraşıyoruz. Bayram tatilinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kalabalık grupları ağırlıyoruz. Atlayışın yapılması için sağlıklı olmak gerekiyor. Paraşütçülük, ilerisi ve ufku çok uzak bir nokta. İlk kez tandem atlayışı yapan kişiler uçaktan çıkış anında ilk üç saniye adeta yok oluyorlar. Üç saniyeden sonra bilinçleri açılıyor ve süratli, farklı bir dünyayla karşılaşıyorlar. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz."ZİRVEDE 40'INCI DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIİlk kez tandem atlayışı yapan Jale Konfidan, “Harika bir atlayış oldu. Bambaşka bir duygu. İnsan gerçek anlamda yaşadığını hissediyor. İlk kez atlayış yaptığım için kendimi hocaya bıraktım. Pilot arkadaşlarımız çok güven vericiydi. Arkadaşımın 40'ıncı doğum gününü kutlamak için buraya geldik. Muhtemelen kendisini daha genç hissetmek istedi" diye konuştu.40'ıncı doğum gününü tandem atlayışı yaparak kutlayan Nedim Paltura ise, "Çok farklı bir duyguydu. Herkese tavsiye ediyoruz. Eğitimcilerin söylediklerini bire bir uyguladık. Benim için farklı bir doğum günü oldu" dedi.Uzun süredir parüşüt sporuyla ilgilenen Ayhan Dönmez, "Atlayış her zamanki gibi çok güzel geçti. Bugün kızlarımla birlikte geldim. Onlar da büyüyünce atlayış yapacaklar. 7 yıldır bu sporla ilgileniyorum, fırsat buldukça atlayış yapıyorum. Kış aylarında hava koşulları çok uygun olmadığı için özellikle bahar aylarını tercih ediyorum. Paraşüt sporunda önemli konulardan biri sürekli yapıyor olmak. Emniyetli atlayabilmek için ara verilmemesi gerekiyor. Tatilimizi her sene bu şekilde değerlendiriyoruz. Bütün tatilleri tandem sporuyla geçiriyorum" şeklinde konuştu.

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