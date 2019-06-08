Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - RAMAZAN Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi. Karayollarında yoğunluk gözlenmezken kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araca 4 bin 205 TL...

Tatilcilerin dönüş yolculuğu havadan denetlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - RAMAZAN Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından dönüşe geçen tatilcilerin yolculuğu Antalya'da havadan denetlendi. Karayollarında yoğunluk gözlenmezken kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araca 4 bin 205 TL ceza kesildi.
Ramazan Bayramı tatilini Antalya'da geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 470 personelin katılımıyla turizmin başkenti Antalya'da güvenli seyahat için havadan ve karada trafik uygulaması yaptı. Jandarma helikopteriyle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'ndan havalanan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Şentürk Kurt, İl Emniyet Müdürü Trafik Şube Amiri Hüseyin Koçluk, Antalya- Mersin D400 karayolunun Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki geçiş noktalarında denetim yaptı. Trafik polisleri ve jandarma trafik timleri yol güzergahı boyunca oluşturulan uygulama noktalarında, havadan trafiği takip eden Kurt ve Koçluk'a anlık bilgi verdi.
5 BİN TL'YE YAKIN PARA CEZASI KESİLDİ
Hafta sonu olmasına rağmen kent içi ve ilçeler arası karayollarının sakin olduğu gözlenirken bazı kavşak ve yollarda küçük çaplı yoğunlukların olduğu dikkati çekti. Ekipler 11.30- 13.30 saatleri arasında yaptıkları denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 26 araç sürücüsüne 2918 sayılı kanun gereğince toplamda 4 bin 205 TL ceza kesti. Uygulamada, 2 araç ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328