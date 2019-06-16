Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Tatilcilerin denizdeki oyun parkuru eğlencesi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, sıcak havayı fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli- yabancı turistler, denizdeki oyun parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.  Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Antalya'da,...

Tatilcilerin denizdeki oyun parkuru eğlencesi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, sıcak havayı fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli- yabancı turistler, denizdeki oyun parkurunda eğlenceli vakit geçirdi. 
Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, yerli- yabancı tatilciler ve kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Hafta sonu tatillerini denize girerek, geçiren tatilciler, uzun süre güneşlendi. Konyaaltı Sahili açığında kurulan oyun parkurunu tercih edenler ise eğlenceli vakit geçirdi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328