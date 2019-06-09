Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Tatilcilerin bayram dönüşü sürüyor

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, () - MARMARA Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil beldelerine gidenlerin dönüşleri devam ediyor. Yalova'da hem karadan hem denizden ulaşımda yoğunluk olmadığı görüldü. Tatilin...

Tatilcilerin bayram dönüşü sürüyor

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, () - MARMARA Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil beldelerine gidenlerin dönüşleri devam ediyor. Yalova'da hem karadan hem denizden ulaşımda yoğunluk olmadığı görüldü.
Tatilin son gününde, karadan ve denizden ulaşımda, Yalova hattında yoğunluk olmadı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısı yoğunluk olmaması için 15'ten 18'e çıkarıldı. Negmar'dan da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemiyle hizmet verildi. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü'nü de kullandı.
İDO'NUN İSTİF ALANI BOŞ KALDI
İDO'nun Yalova'da Topçular Terminali'ndeki istif alanı ise tatilin son günü boş kaldı. 18 gemiyle karşılıklı olarak ring hizmeti verildi. İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatili boyunca hattaki 15 olan gemi sayısını 18'e çıkardıklarını söyledi. Lermi, tatilin son gününe kadar Eskihisar- Topçular hattından karşılıklı olarak toplam 135 bin aracın taşındığını söyledi. Her gün 350 sefer yapıldığını belirten Lermi, gün sonuna kadar hattan toplam 145 bin aracın taşınacağını dile getirdi.
Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ise Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunduklarını ve her gün 120 sefer yaptıklarını belirtti. Serbes, bayram tatilinin bitiminin son gününe kadar toplam 1200 sefer yapacaklarını ve 50 bin aracın karşıya geçirileceğini öngördüklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328