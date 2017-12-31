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Tatilciler, yeni yılın son gününde güneşin tadını çıkardı

BODRUM'a yeni yıl tatili için gelenler, güneşli havayı görünce sahile akın etti. Tatilciler, yeni yılın son gününde sahilde yürüyüş yapıp, kafeterya ve restoranlarda oturdu, kimileri de balık tutmanın keyfini çıkardı. Yeni yıl tatili...

Tatilciler, yeni yılın son gününde güneşin tadını çıkardı
BODRUM'a yeni yıl tatili için gelenler, güneşli havayı görünce sahile akın etti. Tatilciler, yeni yılın son gününde sahilde yürüyüş yapıp, kafeterya ve restoranlarda oturdu, kimileri de balık tutmanın keyfini çıkardı.
Yeni yıl tatili için geçen 23 Aralık Cumartesi gününden itibaren Bodrum'a gelmeye başlayanlar, güzel havayı görenler pişman olmadı. 3 günden bu yana kuvvetli lodos ve sağanak yağmur nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, termometreler 12 dereceyi gösterirken güneşli havayı görenler soluğu sahilde aldı. Bodrum Çarşı merkezindeki Kumbahçe ve Paşatarlası ile Gümüşlük ve Bitez sahillerindeki kafeterya ve restoranlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sahil boyları yürüyüş yapıp, balık avlayan tatilcilerle doldu. Yeni yılı Bodrum'da karşılayacak olan tatilciler, yeni yılın son gününü huzur içinde geçirmenin keyfini çıkardı. Ankara'dan eşi ve iki çocuğu ile  tatile gelen makine mühendisi 43 yaşındaki Mehmet Candemir, şöyle dedi:
"Ankara'da hava sıfır derece. 3 günlüğüne de olsa soluğu yaz aylarında olduğu gibi Bodrum'da aldık. Hava bugün güneşli ve bize göre sıcak. Paltoları bırakıp, gömlek, kazakla yürüyüş yapma ve sahilde kahvaltı yapma fırsatı bulduk. Bu 3 günlük tatil bize iyi gelecek."
Bodrum'da sıcak ve güneşli havanın 3 gün daha devam edeceği, hafta ortasından itibaren yağmurlu havanın beklendiği belirtildi.

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