Tatilciler, Uzungöl’e akın etti

Selçuk BAŞAR-Emre KOLTUK/ÇAYKARA (Trabzon), () - TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkardı. 10 kilometreyi bulan araç kuyruğunun oluştuğu Uzungöl girişinde, yokuşta dur- kalk yapan çok sayıda araç arızalandı.

Yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkan Uzungöl’de bayram tatilini fırsat bilen yerli- yabancı turistler, bölgeye akın etti. Çam ağaçları, yemyeşil bitki örtüsü ve gölüyle büyüleyen Uzungöl'e daha çok Körfez ülkelerinden turistler geldi. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkarırken, özçekim de yaptı. Bölgedeki otel ve konaklama tesisleri ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Ramazan Bayramı'nda Uzungöl'deki doluluk oranı, otel, pansiyon ve restoran sahiplerini memnun etti.

UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Uzungöl’e araçlarıyla gelenler, girişte 10 kilometrelik kuyruk oluşmasına neden oldu. Dik yokuşta dur- kalk yapan bazı sürücülerin araçları arızalandı. Yolda kalan araçlar, çekicilerle kaldırıldı. Bayram tatili için Giresun’dan Uzungöl’e ailesiyle birlikte gelen Ömer Ege, "10 kilometreyi bulan araç kuyruğu var. 2 saattir kuyrukta bekliyoruz. Ailecek perişan olduk" dedi.

İşletme sahibi Gökhan Kazaz ise "Yol eksikliğinden dolayı burada kaldık. Yokuş çıkarken dur- kalk yapan araçların çoğu arıza verdi. Uzungöl’ün trafik çilesinden kurtulması için merkezden geçmeyen bir alternatif yol yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Bayram tatilini Uzungöl’de geçirmek için İstanbul’dan geldiğini belirten Yusuf Dilber de "Karadeniz başlı başına bir turizm cenneti ama Uzungöl dünyada sayılı yerlerden bir tanesi. Sırf Uzungöl’ü görebilmek için neredeyse her yıl geliyorum. Zaman zaman değişiklikler olsa da yine de görülmeye değer bir yer" dedi.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

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